Rotterdamse haven zet zich schrap voor de Brexit

De Rotterdamse haven maakt met het oog op de Brexit de veiligheidsriemen vast. Volgens president-directeur Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam is er nauwe samenwerking met het kabinet en ministeries over de ‘significante gevolgen’ daarvan voor de haven. Hij pleit voor een samenwerking zoals in de aanloop naar 2000, toen voor desastreuze gevolgen van de millenniumbug werd gevreesd.

De opmerkingen van Castelein wierpen een schaduw over de presentatie van de jaarcijfers van de haven die florissant zijn te noemen. Zo steeg het afgelopen jaar de containeroverslag met ruim 12 procent. Ook maakte de haven op gebied van digitalisering en het terugdringen van CO2-uitstoot grote stappen. Voor 2018 zien de prognoses er goed uit, hoewel de stijging van het containervervoer waarschijnlijk niet herhaald zal worden.

‘Veel bedrijven die nu nooit te maken hebben met ex­port­pa­pie­ren, gaan daar wel mee te maken krijgen’ President-directeur Allard Castelein

Onder die laag van optimisme ligt de vrees dat de gevolgen van de aanstaande uittreding van Groot-Brittannië uit de Europese Unie de haven meer kunnen schaden dan Castelein lief is. “Daar ligt een enorme uitdaging. Ik hoop dat de onderhandelingen tussen Europa en Groot-Brittannië straks goed uitpakken, maar we mogen daar niet zonder meer van uitgaan. Dus zijn we continu in gesprek met specialisten en de regering”, zei Castelein.

Dierenartsen Een slecht uitpakkende Brexit kan de douane en bedrijven die handel drijven met Groot-Brittannië met enorm veel extra werk opzadelen. Dat vereist bijvoorbeeld een uitbreiding van de douane. “We moeten bij een slechte uitkomst denken aan de beschikbaarheid van voldoende dierenartsen. Er zijn veel bedrijven in de haven die nu nooit te maken hebben met exportpapieren, maar daar in dat geval wel mee te maken krijgen. Computersystemen moeten worden aangepast.” Castelein gaf als concreet voorbeeld de mogelijke gevolgen voor de snijbloemenhandel. Hij becijferde dat vertraging door de toegenomen rompslomp bij die sector al snel kan leiden tot een waardedaling van 400 miljoen euro van deze waren. “Als de vertraagde afhandeling van im- en export bij ons zou leiden tot opstoppingen op de A15, dan mogen we echt wel spreken van een doemscenario.” 'We hebben geen tijd om de uitkomst van de on­der­han­de­lin­gen afwachten' Allard Castelein

Millennium Platform Zo erg hoeft het niet te worden, zo benadrukte Castelein, maar dan moet er nauw worden samengewerkt tussen bedrijfsleven en overheid. Het liefst ziet hij een constructie zoals met het Millennium Platform dat in de aanloop naar 2000 werd opgetuigd en onder leiding stond van Jan Timmer, de oud-topman van Philips. Het is volgens Castelein zaak om de mogelijke problemen in kaart te brengen, daarop te anticiperen en mogelijke oplossingen te verzinnen. Zo wordt er gespeeld met de gedachte om Nederlandse douaniers naar de overkant te brengen, waar zij voorwerk kunnen verrichten om opstoppingen in Nederland te voorkomen. Het is niet alleen de Rotterdamse haven die schade gaat lijden, zo stelt Castelein. “Maar we willen minstens net zo goed voorbereid zijn als de andere havens. We hebben geen tijd om de uitkomst van de onderhandelingen af te wachten. Over 407 dagen gaat de Brexit in en als de uitkomst dan slecht is, kan ik niet zeggen: we hebben niks gedaan omdat we hoopten op een goede deal.”

Belasting drukt de winst Tegenover de groei in 2017 van de containeroverslag stonden de dalingen van droge en natte overslaggoederen zoals kolen en olie. De invoer van kolen was lager omt door de sluiting van zes Duitse en twee Nederlandse kolencentrales. De omzet van de haven nam met 4,6 procent toe tot 712 miljoen euro. De winst liep daarentegen terug naar 187 miljoen. Dat komt doordat voor het eerst vennootschapsbelasting moet worden betaald. In 2017 investeerde de haven 214 miljoen euro in uitbreidingen. De haven heeft een groot aantal projecten in onderzoek genomen die moeten leiden tot een forse vermindering van de CO2-uitstoot. Volgens Castelein zit het bedrijf nog op het spoor om de afgesproken CO2-reductie te halen.