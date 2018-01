Rotterdamse haven wapent zich tegen nieuwe cyberaanval

De cyberaanval op containerterminals van de Rotterdamse haven van juni vorig jaar was een zeer kostbare waarschuwing en één die de haven zich terdege heeft aangetrokken. Voor het komend jaar wordt alles uit de kast getrokken om herhaling te voorkomen, stelde havenmeester René de Vries gisteren bij zijn terugblik op 2017.

“Als iemand een jaar geleden had gezegd dat een hack zo veel invloed zou kunnen hebben, had ik dat niet geloofd. Wat er in juni gebeurde ging mijn fantasie te boven. Het gaf veel stof tot nadenken”, zo zei de havenmeester die onder meer verantwoordelijk is voor de veiligheid van het scheepvaartverkeer in de haven. Juist nu hij eindelijk kan melden dat er steeds minder aanvaringen en ‘parkeerschades’ zijn, komen er bedreigingen van modernere aard om de hoek kijken.

In juni vorig jaar lanceerden criminelen een wereldwijde cyberaanval met zogeheten ransomware (Not­Petya) die computers gijzelden. Het legde vele bedrijven lam, maar bij geen containerbedrijf was de schade zo groot als bij het containerbedrijf APM, een dochter van scheepvaartgigant Maersk. Niet één, maar liefst twee Rotterdamse terminals werden getroffen door het gijzelvirus.

Schade Niet de hele haven lag plat, maar de chaos was groter dan verwacht, met werkloze hijskranen en vrachtwagens die niets konden doen. Er gingen weken overheen voordat de systemen van APM weer konden draaien en schepen gelost en geladen konden worden. Schepen weken in de tussenliggende tijd uit naar een andere haven. Maersk doet over de geleden schade geen mededelingen, maar de schattingen lopen in de vele honderden miljoenen euro’s. Voordien waarschuwde De Vries her en der voor mogelijke aanvallen op computers, maar het was voor veel bedrijven nog een ver-van-mijn-bed-show. Waarschuwingen om bijvoorbeeld wachtwoorden regelmatig te vernieuwen werden vaak braaf aangehoord, maar zonder dat veel mensen zich daarover zorgen maakten. “Nu is iedereen wakker en komen bedrijven met vragen naar ons.”