Rotterdams milieu stukken schoner

Rotterdam ligt op schema om in 2018 het doel van 40 procent minder roet te halen. Volgens de gemeente is dat dankzij de milieuzone die op 1 januari 2016 inging in het grootste deel van het centrum van de stad. Ook kwam er een sloopregeling voor verouderde auto’s, daarvan maakte ruim vijfduizend Rotterdammers gebruik.

Opvallend is dat plekken buiten de milieuzone profiteren van de milieuzone in het noorden van de stad

Volgens de gemeente was de luchtkwaliteit in de stad ook verbeterd zonder de milieuzone, maar niet zo sterk als nu het geval. De hoeveelheid roet in de lucht was zonder extra maatregelen met tien procent teruggebracht, nu komt daar dus nog 19 procent bovenop. Opvallend is dat ook plekken buiten de milieuzone, bijvoorbeeld meetpunten in Rotterdam-Zuid, profiteren van de milieuzone in het noorden van de stad.

De luchtkwaliteit in Rotterdam behoort tot de slechtste van Nederland, met gezondheidsproblemen tot gevolg. Verkeerswethouder Pex Langenberg is daarom tevreden met de uitwerking van de maatregelen: “Ik ben blij dat we deze stap hebben gezet en dat alle maatregelen een gezond effect hebben op de luchtkwaliteit in Rotterdam.”

Volgens Langenberg moeten de huidige maatregelen voortgezet worden om de luchtkwaliteit verder te verbeteren. Ook zal het aantal laadpunten voor elektrische auto’s tot 2018 nog verdubbelen tot ongeveer 4.000. Bovendien probeert de stad de komende jaren meer mensen de fiets en het openbaar vervoer te laten gebruiken. En de wethouder denkt aan maatregelen om het aantal brommers op fietspaden terug te brengen.

Een andere belangrijke verbetering voor de lucht in havenstad Rotterdam is het aanbieden van het vloeibare gas LNG, voor de stroomvoorziening van cruiseschepen. Sinds het aantal cruiseschepen toeneemt in Rotterdam, groeit ook de hoeveelheid klachten van omwonenden: de meeste schepen wekken zelf hun stroom op met dieselgeneratoren, die stank en geluidsoverlast veroorzaken. LNG is een veel schoner alternatief. Sinds eind 2016 draait de Aida Prima, die wekelijks bij de Wilhelminapier ligt, al op LNG-stroom.

