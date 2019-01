Rotterdam schiet tekort bij aanpak jeugdwerkloosheid

Het is deels te wijten aan een ­tekortschietend jongerenloket. Dat loket moet tieners en jonge twintigers die geen baan hebben of opleiding volgen, op weg helpen. Het slaagt er onvoldoende in hen op te sporen en naar een baan of opleiding te begeleiden. Een deel van de jongeren weet door de gebrekkige communicatie­activiteiten van het ­loket zelfs niet van het bestaan af.

Zijn ze wel op de hoogte, dan zijn ze er niet over te spreken. ‘Ik heb er negatieve verhalen over gehoord. Ik weet niet of ze kloppen, want ik ben er zelf nooit geweest. Maar veel jongeren zijn kritisch op het Jongeren­loket. Ze geven je niet de juiste raad. Je wordt van het kastje naar de muur gestuurd’, zegt een van de geïnterviewden tegen de Rekenkamer.

Daar komt bij dat het college deze doelstelling losliet, kort nadat het pakket maatregelen tegen jeugdwerkloosheid was ingegaan. Toen besloot het UWV: iemand mag zich al werkzoekend noemen als hij op zoek is naar een baantje van slechts één uur per week. Tot die tijd was iemand werkzoekend als die een baantje wilde van minimaal twaalf uur in de week. Het gevolg van die wijziging was dat het aantal werkzoekende Rotterdamse jongeren rap toenam.

‘Magertjes’, zegt de Rotterdamse Rekenkamer over die doelstelling. Want tieners en twintigers die hard op zoek zijn naar een baan, maar geen bijstandsuitkering hebben of geen WW ontvangen, werden zo buiten ­beschouwing gelaten. De Rekenkamer spreekt over ‘een aanzienlijk deel van de jongeren’ dat zo niet geholpen wordt.

Ook het college van burgemeester en wethouders is debet aan de teleurstellende resultaten. Dat begon na ingang van de participatiewet (de vervanger van de oude bijstandswet) in 2015 met het beleidsprogramma JAS – Jongeren Aan de Slag – om de groep van circa tienduizend werkzoekende jongeren te verkleinen. De geformuleerde doelstelling? Het aantal Rotterdamse jongeren dat zich als werkzoekend heeft ingeschreven bij uitkeringsinstantie UWV met 33 procent terugdringen.

Bescheiden

Wat overbleef op de wensenlijst van de Maasstad was het terugdringen van de jongeren in de bijstand. Dat lukte. Niet heel gek, stelt de Rekenkamer. Want met zo’n bescheiden doelstelling is slagen niet zo ingewikkeld. De Rekenkamer verwijt het college nu onzorgvuldig handelen. Want al voordat het pakket aan maatregelen werd ingezet om jeugdwerkloosheid in de stad aan te pakken, was bekend dat uitkeringsinstantie UWV de definitie van werkzoekenden zou oprekken.

Over de uiteindelijke resultaten zijn de onderzoekers ook niet zeer te spreken. Het lukte de gemeente weliswaar het aantal jongeren in de bijstand terug te dringen. Maar nog binnen een jaar klopte een op de vijf van de geholpen jongeren weer bij de ­gemeente aan voor een bijstandsuitkering. Na vijftien maanden was dat 27 procent. Een flinke uitval, vinden de onderzoekers. Elders in het land vraagt krap 20 procent van de jongeren een uitkering aan als een dergelijke beleidsmaatregel na vijftien maanden geen soelaas biedt.