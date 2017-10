Rotterdam ruimt zijn rommel op

Rotterdam gaat zijn rommel opruimen. Eindelijk, zo stellen milieuorganisaties. Al decennia ageren zij tegen het gebrek aan daadkracht in de havenstad, die vooral door toedoen van de oude industrie op veel plekken vaak zwaar is vervuild. "Het had allemaal best wat vlotter gekund", erkent wethouder Adriaan Visser (financiën en haven, D66). "Maar laten we blij zijn dat we nu daadwerkelijk aan de slag gaan."

Lees verder na de advertentie

In de grond bleven tal van schadelijke stoffen achter, variërend van benzeen tot cyanide

Op het terrein van de voormalige gasfabriek Keilehaven in Rotterdam-west geeft Visser vanmiddag het startsein voor de grootste bodemsanering uit de geschiedenis van de tweede stad van Nederland. Verspreid over acht jaar zal zo'n 200.000 kubieke meter vervuilde grond worden verplaatst en geschoond. "Dat is te vergelijken met 2,5 miljoen kruiwagens", weet Visser. Grondwater wordt gereinigd, verontreinigde grond zoveel mogelijk ter plekke gesaneerd.

De kosten van de schoonmaakoperatie in deze circa 15 hectare van het Merwe-Vierhavengebied komen voor rekening van het Rijk. Dat zegde Rotterdam zes jaar geleden 92 miljoen euro toe voor bodemsanering. Een deel van dat bedrag stak de gemeente in het reinigen van de met teer en olie besmeurde grond in de Persoonshaven. Ook daar was een voormalige gasfabriek verantwoordelijk voor grootschalige bodemverontreiniging. Vorig jaar werd het gebied in de voormalige deelgemeente Feijenoord weer 'veilig' opgeleverd.

De tekst loopt door onder de afbeelding

Het te saneren gebied in Rotterdam © Brechtje Rood

42 miljoen euro In de Keilehaven, vlakbij de beruchte tippelzone die in 2005 werd gesloten, denkt Rotterdam de klus voor 42 miljoen euro te kunnen klaren. "Mochten de kosten toch hoger uitvallen, dan kunnen we opnieuw een beroep doen op het Rijk", zegt Visser. In 2025 moeten de werkzaamheden klaar zijn en hoopt de stad een begin te maken met de 'duurzame transformatie naar een gemengd bruisend gebied voor wonen en werken'. In de praktijk betekent dat de bouw van 'enkele duizenden woningen' op de pieren en het verleiden van meer innovatieve maakbedrijven om zich te vestigen in het Merwe-Vierhavengebied, dat de hippe afkorting 'M4H' heeft meegekregen. Bodemsanering is een bittere economische noodzaak, stelt Visser. "Zonder schone grond komt dit deel van de stad niet verder. De rotzooi moet de grond uit. Je koopt geen huis of bedrijfspand dat is gebouwd op vervuilde grond. Zo simpel is het."