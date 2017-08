Rotterdam plaatst obstakels in drukke uitgaansstraten

Ook bij de herinrichting van de Coolsingel, die momenteel wordt uitgevoerd, zal rekening gehouden worden met de veiligheid van het publiek. Eventueel worden daarvoor aanpassingen gedaan aan de bouwplannen.

Op de Meent en de Witte de Withstraat komen zware objecten zoals plantenbakken, bankjes en fietsenrekken te staan. Dat zijn tijdelijke obstakels, ook deze straten zullen later vanuit veiligheidsoogpunt heringericht worden. Bewoners en ondernemers zijn vanochtend geïnformeerd. De straten worden niet afgesloten, benadrukt een woordvoerder. “Het gaat om objecten die moeten voorkomen dat auto’s de stoep op kunnen rijden en bij terrassen kunnen komen.”

Terrorisme

Het afgelopen jaar gebruikten terroristen steeds vaker trucks of auto’s als wapen, door op drukke locaties op mensenmassa’s in te rijden. Dat gebeurde onder meer in Nice, Berlijn, en eerder deze maand in Barcelona. Volgens de woordvoerder is het Rotterdamse besluit niet genomen in reactie op de aanslag in Barcelona. “De eerste gesprekken hierover werden al in het voorjaar gevoerd. Maar ze zijn wel genomen in reactie op wat er in andere delen van Europa is gebeurd.”

De afgelopen jaren werden al zichtbare en onzichtbare maatregelen getroffen bij grote evenementen in de stad, zoals de marathon, het nationale vuurwerk bij de Erasmusbrug en bij de huldiging van landskampioen Feyenoord in mei. Toen werden onder meer vrachtwagens en roadblocks geplaatst voor drukke straten. Afgelopen week plaatste Klépierre, de eigenaar van de Markthal en Alexandrium, plantenbakken en betonblokken voor die Rotterdamse winkelcentra.

Klépierre plaatste ook betonblokken voor winkelcentrum Hoog Catharijne in Utrecht. Utrecht zelf neemt nog geen fysieke maatregelen om bezoekers van de binnenstad te beschermen. Ook andere gemeenten lijken dat voorlopig nog niet van plan, of zij brengen hierover niets naar buiten. Rotterdam kiest ervoor om de maatregelen wel expliciet bekend te maken bij bewoners en via de media, zegt de woordvoerder. “Dat past bij de manier waarop wij met de Rotterdammers communiceren.”

