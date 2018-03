Rotterdam houdt lezing AKP-prominent in de gaten

Tussen 2009 en 2015 was Yildiz minister van energiezaken. Hij zal een lezing geven in de Kocatepe Moskee.

Vorig jaar leidde een door het kabinet verboden campagnebijeenkomst met een Turkse minister tot een ongekende diplomatieke rel tussen Nederland en Turkije. In diezelfde periode sprak oud-minister Yildiz wel in Brussel, om Belgische Turken over te halen ‘ja’ te stemmen bij het referendum over een omstreden grondwetswijziging. Oostenrijk weigerde de campagne voerende Yildiz.

Volgens de organiserende UETD, de lobbyclub van de AKP in Europa, komt Yildiz een religieuze en culturele lezing geven. “Hij is een aanhanger van het soefisme”, zegt secretaris Mustafa Aslan van de UETD. “De lezing, voor jongeren, zal vooral over innerlijke religie gaan.” Omdat de bijeenkomst volgens Aslan geen politieke inhoud heeft en hij nieuwe ophef vreest, hoopte hij dat er niet veel ruchtbaarheid aan gegeven zou worden.

Het ministerie van sociale zaken zegt op de hoogte te zijn van de komst van Yildiz en met de gemeente Rotterdam een vinger aan de pols te houden.