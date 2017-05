Rotterdam heeft lessen geleerd van 1999 én van afgelopen zondag

Zondag om half 3 trapt Feyenoord in de eigen Kuip af tegen Heracles. In het centrum van de stad mag, anders dan vorige week, buiten aangewezen evenemententerreinen geen alcohol worden verkocht. Blikjes of flessen drank die mensen buiten die terreinen bij zich hebben, worden in beslag genomen.

Vorige week kwamen 100.000 Feyenoordfans naar Rotterdam. Het Stadhuisplein, waar supporters de wedstrijd op schermen konden volgen, was in de ochtend al zo vol dat er niemand meer bij kon. Het leidde tot een grote mensenmassa rond het plein en op de Coolsingel, waarvan een deel zich na het verlies tegen Excelsior tegen de politie keerde.

Vorige zondag toonde aan dat de afgelopen jaren veel geleerd is in het omgaan met grote menigten. In 1999 liep de huldiging van Feyenoord nog uit op grootschalige rellen en plunderingen rond de Coolsingel. Vorige week sneuvelden nauwelijks winkelruiten. De werkwijze van de politie: eerst de menigte rond het Stadhuisplein uiteendrijven, om ze vervolgens in zijstraten aan te houden. Daarbij werd ook een waterkanon ingezet: met de harde waterstralen drijf je groepen uit elkaar, bovendien is het met een nat pak een stuk minder prettig herrieschoppen.

Dit weekend zal een vergelijkbare politiemacht als vorige week op de been zijn in Rotterdam. ME, politie te paard en met honden, een helikopter en een waterkanon zullen paraat staan om mogelijke rellen te smoren.

Stok achter de deur

Aboutaleb waarschuwde voor Excelsior-Feyenoord dat bij rellen de huldiging op maandag niet zou doorgaan. Maar al op zondagavond, terwijl de ME nog in touw was, zei hij dat een huldiging niet in gevaar kwam. Het ging volgens hem slechts om ‘plukjes van enkele tientallen kwaadwillenden’. Bovendien had hij vooral gelegenheidshooligans gezien, zoals stenengooiende huisvaders. Aboutaleb was vergenoegd dat sommige supporters de ME te hulp schoten en dat de supportersvereniging schande sprak van de rellen.

Aboutalebs woorden waren mild, zeker als je bedenkt dat er inmiddels ongeveer 115 mensen zijn aangehouden, van wie zo’n vijftig voor openlijk geweld. Vermoedelijk wil hij een afgelasting als stok achter de deur houden, zodat de supporters ook zondag een motivatie hebben om zich te gedragen. Politiechef Frank Paauw had afgelopen week een toevoeging bij de woorden van de burgemeester: nieuwe ongeregeldheden tellen op bij die van vorige week. En toen was de grens van een afgelasting volgens de korpschef al in zicht gekomen. De boodschap: misdraag je je zondag, dan benadeel je het hele Legioen.