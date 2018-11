Rotterdam: Feyenoord moet deze maand beslissen over nieuw stadion

Voetbalclub Feyenoord moet deze maand beslissen over een nieuw stadion, omdat er anders grote vertraging dreigt voor het project Feyenoord City. Dat staat in de voortgangsrapportage van het Rotterdamse stadsbestuur, die nodig is omdat Feyenoord City als een risicovol project geldt.

De grote tijdsdruk is het gevolg van nieuwe financiële eisen van Feyenoord

Feyenoord City ligt nog op koers, maar de buffers voor vertragingen zijn zo goed als op, zo stelt het rapport. De planning is haalbaar, maar de vele betrokken partijen moeten nu ‘optimaal samenwerken’. Rotterdam voelt een grote tijdsdruk, omdat het tijdig moet beginnen met vergunningverlening voor Feyenoord City. Bovendien lopen gesloten contracten mogelijk af als de finale beslissing over het project niet snel valt. Feyenoord wilde juist meer tijd van het stadsbestuur voor het groen licht geeft. Eerst zou de club in oktober beslissen, nu krijgt ze tot eind november.

63.000 zitplaatsen Feyenoord City is het 1,5 miljard euro kostende project waarbij een flink deel van Rotterdam-Zuid volledig op de schop gaat. Oude bedrijventerreinen en woningen maken plaats voor grootschalige nieuwbouw en nieuwe infrastructuur. In dit plan zit het supermoderne stadion van Feyenoord met 63.000 zitplaatsen en een prijskaartje van 365.000 miljoen euro. Rotterdam draagt daar 135 miljoen euro aan bij. Op onderdelen is de projectgroep Feyenoord City redelijk positief gestemd. Er zijn het afgelopen halfjaar verschillende overeenkomsten getekend, de gesprekken om gronden en panden te verwerven lopen over het algemeen goed. Er liggen contracten voor het openbaar vervoer en er zijn plannen uitgewerkt om de verarmde buurt waar Feyenoord City komt te laten meeprofiteren. De donkere wolk die boven de ingrijpende stadsvernieuwing hangt, is het nieuwe eisenpakket van Feyenoord. De club krijgt betaald om in het nieuwe stadion te spelen en wil daar bij nader inzien niet 17,5 miljoen, maar 25 miljoen euro per jaar voor. Bovendien wil de club dit bedrag met voorrang ontvangen; geldschieters als banken staan als het aan Feyenoord ligt op het tweede plan. Volgens de vorig jaar aangetreden algemeen directeur Jan de Jong heeft Feyenoord dit bedrag nodig om de concurrentie aan te kunnen met Ajax en PSV. Het college, noch de raad van Rotterdam voelt daar iets voor. Een van de ‘kritieke punten’ die de voortgangsrapportage aanstipt is het draagvlak onder de supporters voor het nieuwe stadion. Uit enquêtes is gebleken dat een meerderheid van de fans voorstander is van een nieuw stadion met meer comfort. Daarnaast is er een kleine kern van tegenstanders die blijft pleiten voor renovatie van De Kuip.

Gestaakt Deze laatste groep voerde zondag voor de wedstrijd tegen VVV nog actie met tientallen spandoeken die opriepen het stadion uit 1937 te renoveren. De bal rolde nog geen minuut toen de lichten in het stadion uitvielen en het duel gestaakt moest worden. Kwestie van overmacht, van toeval, volgens stadiondirecteur Jan van Merwijk. Maar niet iedereen in het Feyenoord-legioen is bereid dat te geloven. Onmiddellijk staken er complottheorieën de kop op dat het een sabotagepoging betrof van voorstanders van nieuwbouw. De voorstanders grepen het incident aan voor de oproep nu eindelijk die knoop door te hakken.

