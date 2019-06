Roord kopt Oranje in blessuretijd naar winst in eerste WK-wedstrijd

Lang zag het er naar uit dat de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman averij zou oplopen tegen Nieuw-Zeeland. De vreugde en vooral de opluchting na de bevrijdende treffer van Roord was groot, maar het vertoonde spel van Nederland was een Europees kampioen onwaardig.

In een oranje gekleurd, maar matig gevuld Stade Océane konden de Oranje-vrouwen de hoge verwachtingen niet waarmaken. Met het door Wiegman gepropageerde positiespel, een hoge balcirculatie en het technisch vermogen van de Nederlandse speelsters moest het stugge Nieuw-Zeeland worden overmeesterd. Maar in de praktijk kwam daar weinig van terecht. De nummer negentien van de wereld hield lange tijd eenvoudig stand, maar moest uiteindelijk buigen door een kopbal van dichtbij van Roord.

Nederland begon tegen Nieuw-Zeeland in dezelfde opstelling als in de laatste oefenwedstrijd tegen Australië, dus mét Kika van Es, die in dat duel bij een ongelukkige botsing een gebroken middenhandsbeentje opliep. Dat was ook bijna exact dezelfde samenstelling als waarin Nederland twee jaar geleden startte in de gewonnen EK-finale tegen Denemarken. In vergelijking met dat gedenkwaardige duel in Enschede nam Dominique Bloodworth in het centrum van de verdediging de plaats van de geschorste Anouk Dekker in.

Met de benauwde 1-0 in Le Havre sloot Nederland opnieuw de openingswedstrijd op een groot titeltoernooi met een positieve score af. Op het EK van 2009 in Finland werd Oekraïne met 2-0 verslagen en vier jaar later hield Nederland titelverdediger Duitsland in Zweden knap op 0-0. Bij het WK-debuut in 2015 in Canada boekten de Oranje-vrouwen een 1-0 overwinning op Nieuw-Zeeland en op het EK van twee jaar geleden luidde de 1-0 winst op Noorwegen een triomftocht door eigen land in.

Vast patroon De wedstrijd tegen Nieuw-Zeeland verliep volgens een vast patroon op dit WK. Eén ploeg die zich ver liet terugzakken en één ploeg die moeite had de verdedigende stellingen van de tegenstander te doorbreken. Zoals verwacht speelde Nieuw-Zeeland gegroepeerd rond het eigen strafschopgebied en de defensie van de Schotse bondscoach Tom Sermanni hield eenvoudig stand. Pas in de extra tijd van de eerste helft kreeg Nederland een serieuze kans. Maar Bloodworth raakte vlak voor het doel de bal niet vol. De verdedigster - die komend seizoen uitkomt voor VfL Wolfsburg - was er verantwoordelijk voor dat Nieuw-Zeeland in de openingsfase bijna op voorsprong kwam. Bij het uitverdedigen verspeelde ze de bal aan Olivia Chance die haar schot op de lat boven Sari van Veenendaal zag belanden. Niet veel later beproefde Rosie White de vuisten van de Nederlandse doelvrouw. Nederland kon daar aanvallend weinig tegenover stellen. Het baltempo lag te laag en in de opbouw ontbrak het aan de finesse om de Nieuw-Zeelandse defensie uit te spelen. De combinaties waren te doorzichtig en vaak te slordig om de aanvallers goed in stelling te brengen. De ijverige Lieke Martens zag een schot gekeerd door Erin Nayler en een kopbal van Vivianne Miedema ging over. Aan de rechterkant bleef Shanice van de Sanden onzichtbaar. In de tweede helft brak de wedstrijd open. Nieuw-Zeeland rook de kans op de eerste WK-zege ooit en trok iets meer naar voren. Van Veenendaal moest redding brengen op een poging van dichtbij van Sarah Gregorius. Doordat er meer ruimte op het veld ontstond kon ook Nederland voor meer dreiging zorgen. Miedema, op jacht naar haar 59ste interlanddoelpunt, zag een schot net naast de paal rollen en stuitte tweemaal op Nayler. Nieuw-Zeeland plooide weer helemaal terug, maar kreeg in de ultieme slotfase niet de score waar het recht op had.

