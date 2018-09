Roompot krijgt er een bokkige kopman bij

Michael Zijlaard houdt zich drie seconden van de domme, voordat hij in lachen uitbarst. Is er iets met Wout van Aert? Ja, daar heeft hij toch wel ergens van gehoord. "Tuurlijk. Ik stond ermee op." De geboren Rotterdammer doet er vrolijk over, maar zit wel met een probleem nu hij als teambaas van de Nederlandse Roompot-wielerploeg ineens met een onwillige werknemer te maken krijgt.

De procontinentale ploeg, een niveau onder de World Tour, kondigde donderdag aan te gaan fuseren met het Belgische team van oud-prof Nick Nuyens. Een 'win-winsituatie', aldus Zijlaard gisteren. Nuyens zocht na het afhaken van Verandas-Willems een nieuwe geldschieter, sponsor Roompot (vanaf de oorsprong vier jaar geleden alleen met Nederlandse renners) verlengde deze zomer het contract met het team van Zijlaard maar wilde zich ook op de Belgische markt richten.

Lokkertje

Dat er een Belgisch team openstond voor een fusie, was een 'droomkans'. Zijlaard: "We kunnen nu op ons niveau ook met Belgische renners werken. Het past perfect bij elkaar."

Binnen tien dagen was het samengaan rond - dat was nodig ook omdat gisteren de aanvraag voor de nieuwe licentie naar de internationale wielerunie UCI moest. Niet dat het nodig was, Roompot kon op eigen kracht verder. Maar het lokkertje was groot.

Het lokkertje in de vorm van een persoon: Wout van Aert (23), die nog een contract voor een jaar heeft bij Nuyens. De wereldkampioen veldrijden is het grote uithangbord. Met Van Aert zijn deelnames aan de belangrijkste voorjaarskoersen vrijwel verzekerd en heeft de ploeg bovendien een favoriet in die wedstrijden.

Ik wil zélf mijn carrière plannen. Me niet laten leiden door anderen Wout van Aert

Alleen, de toekomstig kopman van de ploeg wist naar eigen zeggen zelf pas vijf minuten voor de rest van de wereld dat hij de toekomstig leider gaat zijn. En daar was hij, zo bleek, verre van blij mee. Zijlaard en het team hadden gisteren nog niet met Van Aert gesproken. Nou ja, 'eentje van het team' heeft met hem gepraat. Voor de rest 'is hij wat moeilijk bereikbaar'.

Wie hem wel bereikte, was een journalist van Het Laatste Nieuws. Die belde Van Aert donderdag toen hij na een trainingsstage in de auto van Italië naar huis in België zat. Van Aert liet zijn frustraties de vrije loop: "Eerlijk? Ik wist niet dat werknemers in de 21ste eeuw nog zo gebruikt konden worden. (...) Toch houdt het een keer op. En dat moment is nu gekomen. Voor alle duidelijkheid, ik heb niets tegen Team Roompot, een zeer degelijk team. Maar ik wil zélf mijn carrière plannen. Me niet laten leiden door anderen."

Kan dat, een renner die ondanks een doorlopend contract niet komt rijden voor een (nieuwe) ploeg? Zijlaard zit in dit geval niet aan de beslissingsknop, zegt hij. Wat er speelt met Van Aert ligt bij 'team-Nuyens', niet bij Roompot, waar onder meer Erik Breukink, Michael Boogerd en Jean-Paul van Poppel de ploegleiders zijn. Bang is hij niet dat de ploeg nu in een wespennest is beland. "Een contract wordt normaal gesproken gewoon uitgediend."

Zijlaard hoopt dat de teksten van Van Aert 'een eerste reactie' zijn. "Hij is nog jong. Natuurlijk had ik liever gehad dat hij had gezegd 'goh leuk man, mooie sponsor, hier liggen kansen'. We hopen dat we kunnen laten zien dat we veel voor hem kunnen doen. We willen hem zeker niet opjagen."

Wout van Aert na de wegwedstrijd bij de EK wielrennen in Glasgow vorige maand. Hij werd derde. © BELGA

Maar een fusie binnen tien dagen kan de druk op een toprenner wel vergroten. Zijlaard: "Als hij dit heeft laten bezinken, mag hij aankloppen. Gaan we als volwassen mensen de toekomst bespreken. De grote lijnen staan, nu gaan we kijken welk materiaal we gaan gebruiken en welke renners we contracteren. Daar krijgt Wout een grote rol in."

De bal ligt nu in het kamp-Van Aert. Mocht hij niet naar Roompot gaan, dan ligt een vertrek naar Lotto-Jumbo voor de hand. Die ploeg zou hem vanaf 2020 al hebben vastgelegd.