Ronnie Flex maakt dammen hip

Toen rapper Ronnie Flex in december op een basisschool met kinderen een potje ging dammen, vond Martijn van IJzendoorn (20) dat geweldig. De twintigjarige wereldkampioen bij de junioren kon er gisteren, bij de opening van het NK dammen op Urk, nog steeds om lachen. “Hij liet kinderen zien dat niet alleen ouderen de sport spelen. En iedereen kende hem.” Grinnikend: “Nou, ok, behalve de bondscoach dan.”

Rapper Ronnie Flex werd ingeschakeld om op basisscholen kinderen te vertellen dat dammen hip en modern was

Van IJzendoorn is een van de jonge Nederlandse dammers die de komende jaren het toonbeeld van de sport moet worden. Voor zijn eerste NK, dit jaar in de haven van Urk, is hij strak in pak gekleed. Hij is van de lichting waartoe ook Roel Boomstra en Jan Groenendijk behoren, die in december in Groningen, Wageningen en in de vergaderzaal van de Eerste Kamer in Den Haag tegen elkaar streden om de wereldtitel. Rapper Ronnie Flex werd toen ingeschakeld om op basisscholen kinderen te vertellen dat dammen hip en modern was.

Wat aandacht betrof had Van IJzendoorn ‘nog nooit zoiets meegemaakt’, vertelt hij. De sport werd ‘afgestoft’, zoals hij meerdere malen zegt. “Als zo’n rapper zegt dat dammen leuk is, gaan kinderen mee. Ik moest later op school al een middag lang handtekeningen uitdelen. En ik ben pas juniorenkampioen.”

Bitterbal Maar hier op Urk, met uitzicht over het IJsselmeer, kruipt de damsport toch weer in de schulp. Het is vooraf goed zoeken naar een pr-medewerker. Ronnie Flex is er niet bij, de drank en drugs bestaan uit koffie en een bitterbal voor de ongeveer zestig aanwezigen. Veel jongeren zijn er niet, wereldkampioen Boomstra en zijn uitdager Groenendijk laten eveneens verstek gaan. Zij verkiezen hun studie boven een nationale titel. Was de campagne rond de WK-strijd dan een eenmalig succes? Voorzitter van de Koninklijke Dambond Hans Vermeulen trekt een mondhoek op als hij ernaar wordt gevraagd. Hij hoopt natuurlijk van niet, en wil liefst in juni iemand kunnen presenteren die zich voor de bond gaat richten op promotie. “Maar we hebben nu de middelen niet. De campagne in december kwam er vooral dankzij een platenlabel dat ons wilde helpen.” We zijn dankzij die campagne ook twee keer bij ‘De Wereld Draait Door’ geweest. Dat was voorheen ondenkbaar Hans Vermeulen, voorzitter van de Koninklijke Dambond De dambond kent zo’n 5000 leden, aldus Vermeulen. Daarvan is zo’n 10 procent jeugd. De bond vergrijst snel. Maar, zo benadrukt hij, het gaat om de lange termijn. “Ronnie Flex is er niet bijgehaald om snel meer leden te krijgen. Dat zou alleen maar tegenvallen.” Wat is dan wel het Ronnie Flex-effect? Vermeulen: “Dat we in ieder geval af zijn van het imago dat de sport stoffig is. We zijn dankzij die campagne ook twee keer bij ‘De Wereld Draait Door’ geweest. Dat was voorheen ondenkbaar. Ondenkbaar!”

