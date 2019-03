Rondreizende hockeyers verliezen van Duitsland

De FIH Pro League, een competitie met uit- en thuiswedstrijden van acht nationale teams, is een nieuw format van de internationale hockeyfederatie FIH. De opzet moet de Champions Trophy en Hockey World League vervangen, waarmee de mondialisering van het hockey kracht wordt bijgezet. Dat is nodig om de Olympische toekomst veilig te stellen.

De FIH Pro League is er ook om troosteloze decors te voorkomen. Een voorbeeld: als Engeland en Nederland in Spanje om de Champions Trophy speelden, zat er vrijwel niemand op de tribune. Dat is nu anders. Omdat er elke wedstrijd een thuisspelend land is, zijn de tribunes goed gevuld.

FIH-directeur Thierry Weil zal tevreden hebben gekeken naar de beelden van Nederland-Duitsland. Aan sfeer geen gebrek in Rotterdam. Volgepakte tribunes (met 3500 toeschouwers was het uitverkocht), een spectaculaire opkomst van de spelers, een vuurwerkshow voor de wedstrijd.

Voor spelers en coaches is de competitie geen sinecure. Oranje zat half januari meer dan 24 uur in het vliegtuig om te spelen in Auckland, Nieuw-Zeeland, waarna het elftal van bondscoach Max Caldas doorvloog voor een interland in Melbourne tegen Australië. Daarna werd, met een tussenstop in Valencia (wedstrijd tegen Spanje), doorgereisd naar Buenos Aires voor de ontmoeting tegen Argentinië.

Clubs zijn niet altijd blij met de nieuwe speelkalender. Zij hebben in de voorbereiding op de tweede seizoenshelft nauwelijks de beschikking gehad over hun internationals, terwijl zondag de hoofdklasse wordt hervat. Ook de Nederlandse hockeybond is niet onverdeeld positief. Door de vliegreizen naar vier continenten lopen de reiskosten in de tonnen.

Spagaat Spelers komen in een spagaat terecht: uitkomen voor het vaderland of loyaal blijven aan de club, die hun salaris betaalt. Internationals als Kemperman en Verga besloten deze winter te kiezen voor de (lucratieve) Maleisische competitie, waarna Caldas besloot het duo de hele Pro League niet meer op te roepen. Tegen Duitsland ontbrak een aantal volwaardige internationals bij Nederland, zoals Pruyser, De Wijn, Van Ass en Brinkman. Het publiek maakte kennis met relatief onbekende talenten als De Vilder (Kampong), Blok (Rotterdam) en Lodewijks (Den Bosch). “Ik kan niet anders dan tevreden zijn over deze jongens”, zei Caldas, die baalde dat Oranje nipt verloor. “Het is een bewuste keuze om deze jongens een kans te geven voor Oranje. Je wint geen wedstrijden met je achternaam. Al die nieuwe jongens zijn goed genoeg voor Oranje.” Oranje begon voortvarend aan het duel. Het kreeg kansen, maar stuitte telkens op de uitstekende Duitse goalie Walter. Na rust werd Duitsland beter. Fuchs maakte de enige treffer. Ondanks de nederlaag is Caldas te spreken over de Pro League. “Ik had verwacht dat het reizen erger zou zijn”, stelde hij. “Maar dat valt mee. De Pro League is een beetje als Fifa. Alsof we voor elke wedstrijd samenkomen in Huis ter Duin. Dat gevoel kennen wij als hockeyers niet. Tot op heden bevalt het mij prima.” De beste vier landen van de Pro League plaatsen zich voor de finaleronde in Amsterdam, eind juni. Daar liggen tickets voor het Olympisch kwalificatietoernooi voor deelname aan Tokio 2020. Oranje staat, na een overwinning, twee gelijke spelen en twee verliespartijen, vijfde.

