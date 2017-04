Op vele plaatsen in het hotel was het portret van de schrijver aanwezig, met in de badkamer een aardige variant met nadruk op de neus. Ons hotel bevond zich op slechts enkele passen van de plaats waar Dostojevski’s Raskolnikov zijn gruwelijke daad beging. Maar van het schemerige Petersburg waarin Akaki Akakijewitsj van zijn mantel beroofd werd is niks meer over, denk ik.

Onze gids was een vriendelijke zestigjarige oud-ingenieur uit de textielindustrie. Na haar pensioen op vijfenvijftigjarige leeftijd studeerde ze geschiedenis en leerde ze Duits, waarna ze toetrad tot het gilde van Petersburggidsen, een zichzelf goed beschermende groep met strenge toelatingseisen. Ons programma zat vol paleizen, kerken en musea, waarbij het doen en laten van Peter de Grote en diens nazaten uitvoerig aan de orde kwam.

Koninklijk zijn is nooit erg aantrekkelijk geweest, maar de huidige versie wint het op de meeste punten makkelijk van de historische. Lintjes uitreiken of doorknippen, overdreven goed wonen, symbool zijn en saai mikpunt van saaie journalistiek is zo’n beetje alles wat rest sinds de werkelijke macht eruit verwijderd is.

Uitzinnige luxe

Dat was anders in de paleizen waar we met stijgende verbazing doorheen marcheerden. Catherina de Tweede (1729-1796) is wel de meest fascinerende. Van 1762 tot 1796 was ze keizerin Catherina II. Nabokov beschreef haar als ‘the selfmade widow’, want ze liet haar man ombrengen om zelf de troon te kunnen bestijgen, zogenaamd als regentes voor haar zoon Paul.

Maar toen die klaar was om het van haar over te nemen, zei ze dat hij niet goed bij zijn hoofd was, en niet eens door haar man Peter III verwekt, en ze wist hem tot haar dood weg te houden van zijn erfenis. Hij is trouwens de vader van onze Anna Paulowna en werd in 1801 vermoord omdat sommigen het niet eens waren met zijn politiek.

Gebeurde het niet in huiselijke kring dan kon je altijd nog op straat een bom naar je hoofd krijgen

Rond elke kroon trof je vroeger moord en doodslag. Gebeurde het niet in huiselijke kring dan kon je altijd nog op straat een bom naar je hoofd krijgen. Dat overkwam de kleinzoon van Paul, Alexander II in 1881 in Sint-Petersburg.

De paleizen waarin deze mensen woonden zijn prachtig, maar je moet er niet te veel van zien. De geestloze opeenstapeling van beelden, serviezen, plafondschilderingen, wandtapijten, meubels, kleding en schilderijen, alles van een uitzinnige luxe en alleen maar ter opblazing van de eigen status, krijgt iets obsceens als je bedenkt dat 99 procent van hun onderdanen buiten in de modder rondkroop. Dat zag ik helemaal verkeerd, legde de historicus uit, dus gingen we maar gauw naar de kerk, in het Alexander Nevski-klooster.