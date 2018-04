Ronaldo wijst Real Madrid tegen Juventus opnieuw de weg

Voor de achtste keer op rij, het is met recht een koninklijke statistiek, staat Real Madrid in de halve finale van de Champions League. De return in de kwartfinale, volgende week, is een formaliteit na de 0-3 zege van vanavond bij Juventus, dat diep boog voor de vaste kern van Real en vooral voor wie anders dan Ronaldo.

In Turijn werden de koninklijke krachten weer gebundeld. Real Madrid lijkt zich vooral nog op te pompen voor de Champions League. In de Spaanse competitie is het seizoen verloren, met een achterstand van dertien punten op koploper en rivaal Barcelona. Maar in de eerste knock-outronde in Europa had Real zich opgericht en Paris Saint-Germain er fijntjes op gewezen dat met al het geld in Parijs de stap naar de hoogste top niet zomaar is gezet.

Vaste krachten

Opvallend was daarbij dat coach Zidane zich in eerste instantie verliet op zijn vaste krachten. Zijn team lijkt aan verversing toe, de kern speelt misschien al te lang bij elkaar. Maar voorlopig sluit de coach, speculerend ogenschijnlijk op het gevoel van de oud-topvoetballer, in Europa steeds weer een verbond met de spelers die hem al zo lang trouw zijn. Gisteren pakte dat opnieuw goed uit.

Zidane toonde zijn bewondering langs de lijn met een wapperend handje, Buffon berustte met gesloten ogen

De grootste onder hen had zich alweer vroeg onderscheiden. Het rechterverdedigingsblok van Juventus viel open, de vaardige Isco buitte dat uit met een voorzet en Ronaldo prikte de bal met de buitenkant van de rechterwreef in het doel (0-1). Dat was het verschil met vorige week, toen ook voor hem met het Portugese team in Genève tegen Oranje de absolute noodzaak ontbrak. Nu moest het, en prompt was hij er weer: de eerste speler nu die in tien Champions Leaguewedstrijden op rij scoorde, inclusief de finale van vorig seizoen.

Real-middenvelder Kroos schoot de bal in het slotgedeelte van de eerste helft op de lat, maar tussendoor had ook Juventus zich soms kunnen laten gelden. Spits Higuain en verdediger Chiellini doken gevaarlijk op na trappen van Dyballa. Doelman Navas redde bij de eerste gelegenheid, bij de tweede stelde centrumverdediger Varane orde op de zaken, in een typerende stijl. Met de robuuste aanvoerder Sergio Ramos aan zijn zijde bood hij in defensief opzicht wat coach Zidane zich wenste.