Ronaldo verheft zich weer

“Maak je klaar voor een comeback”, had Cristiano Ronaldo gezegd. Het was géén bluf. De ster explodeerde en loodste Juventus alsnog naar de kwartfinale. Zijn missie om met een derde club de Champions League te winnen kan toch voortduren.

Drie weken geleden, na de 2-0 nederlaag in Madrid, had Ronaldo niets tegen de wachtende pers willen zeggen. Hij had slechts een hand opgestoken, alle vingers uitgestrekt. ,,Ik heb er vijf, Atletico niet één’’, had hij in het voorbijgaan dan wel gezegd. Vijf eindzeges in de Champions League, één met Manchester United, vier met Real Madrid.

Bij de eerste hoekschop, in de openingsminuten, jutte hij het publiek op. Er werd uit gescoord, door verdediger Chiellini. Maar de treffer werd met recht afgekeurd door de Nederlandse scheidsrechter Kuipers, uitgerekend na een overtreding van Ronaldo, die doelman Oblak in zijn doelgebied belaagde.

Kunststukje

Nog niet zo lang geleden, in 2016, had Ronaldo met Real Madrid een kunststukje uitgevoerd. Na een 2-0 nederlaag bij Wolfsburg in de eerste kwartfinale van de Champions League had hij in Madrid met drie treffers hoogstpersoonlijk orde op zaken gesteld. Maar dat was met het toen hoogwaardige Real Madrid, en de tegenstander had niet de naam van het defensief specialistische Atletico Madrid.

Zou zoiets nu nog kunnen, in het volle strafschopgebied van Atletico, dat daar uiteraard veel manschappen verzamelde? Ja, dus. Juventus joeg, de oude Chiellini zag er met zijn gekende gedrevenheid op toe dat afgeslagen ballen zo snel mogelijk weer terugkwamen rond het strafschopgebied, waar Ronaldo loerde.

Een keer kon hij zich in de eerste helft werkelijk bevrijden, en prompt was het raak. Na een voorzet van Bernardeschi werd Juanfran overmeesterd door Ronaldo, die krachtig inkopte (1-0). In de slotfase kopte Ronaldo nogmaals, nu naast het doel. Oblak keerde een kopbal van Chiellini.

Zo balanceerden Ronaldo en Juventus voort. Eén doelpunt van Atletico zou fataal zijn. Atletico kon en wilde daartoe niet heel veel ondernemen, maar op slag van rust kreeg Morata dan toch een kopkans. Hij kopte over het doel.

Vóór het begin van de tweede helft vuurde Ronaldo zijn ploeggenoten aan in de spelerstunnel. Even later al verhief hij zich. Weer sloeg hij toe met het hoofd, nu na een voorzet van Cancelo. Doellijntechnologie wees uit dat Oblak de bal achter de doellijn weghaalde (2-0).

Met toch enigszins tanende krachten moest Juventus Atletico wat meer ruimte geven op weg naar het doel, waar een doelpunt onverminderd fataal zou zijn. Maar in de slotfase jubelde dan toch Ronaldo. Na een duw van Correa tegen Bernardeschi benutte wie anders dan hij de strafschop (3-0).