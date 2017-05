Ronaldo blaast Atletico omver

Voor de vierde achtereenvolgende keer stonden de ploegen van Madrid in de Champions League tegenover elkaar: vorig jaar en in 2014 in de finale en in 2015 in de kwartfinale. Alle keren had Real gezegevierd, en ook in de nieuwste editie was de eerste slag voor de koninklijke van de twee. Toch alweer Ronaldo had de bal nog in de openingsfase steenhard ingekopt, na een voorzet van middenvelder Casemiro (1-0).

Het was na zijn vijfklapper tegen Bayern München het 101ste van de Portugese ster in het Europese hoofdtoernooi. Even werd nog een herinnering opgeroepen aan de kwartfinale, waarin Real door de arbitrage was bevoordeeld. Ronaldo stond in eerste instantie buitenspel, maar toen kwam hij nog niet aan de bal. Dat hij even ­later alsnog kon toeslaan en daarbij kon profiteren van zijn positie, telt in de nieuwe regel niet.

Ronaldo en Sergio Ramos vieren de overwinning. © REUTERS

Daarbij kon er weinig discussie over bestaan dat het doelpunt Real toekwam. Atletico werd ver teruggedrongen, in zeker het eerste kwart van de wedstrijd. Doelman Oblak kon de bal uit de hoek tikken na een kopbal van verdediger Varane. Spits Benzema raakte de bal niet vol en Modric schoot naast. Na een voorzet van ­Ronaldo was Benzema met een omhaal dicht bij wat een fraai doelpunt zou zijn geweest.

Maar de marge bleef tot één ­beperkt, en Atletico speelt tegen het technisch iets vaardiger Real vaker van dit soort wedstrijden – en niet alleen tegen Real. De verdedigende specialisten raken van enige druk van de tegenstander niet meteen in de war. Ook Atletico kreeg daarbij een grote kans, zoals dat vaak gebeurt in de smalle marges van het topvoetbal. Doelman Navas tikte de bal nog met de rechterhand van de voet van de plotseling met een pass van Koke vrijgespeelde Gameiro.

Uitbarsting Na de hervatting kon Atletico zich allengs meer op de andere speelhelft begeven. Al vroeg in de tweede helft paste coach Simeone een dubbele wissel toe: de oude spits Torres en Gaitan voor Gameiro en Saul. Real boette in aan samenhang en nauwkeurigheid. Maar de hoogwaardige kwaliteiten kunnen op elk moment weer tot uitbarsting komen, zo toonde wie anders dan Ronaldo. Hij had een gelukje dat hij de bij verdediger Filipe Luis klutsende bal meekreeg, maar daarna haalde hij vorstelijk uit (2-0) en met zijn 103de in de Champions League (3-0) verzekerde hij de titelhouder van een nieuwe finale. De return volgende week is een formaliteit. Ronaldo kon opnieuw ­lachend de vuist ballen, ‘s werelds ­beste voetballer van dit moment. Aan de zijlijn grinnikte ook Zidane, de oud-topvoetballer die als coach mag dromen van een bijzondere kroon in dit seizoen. Real Madrid en Ronaldo kwamen een stap dichter bij wat een ongekende dubbele triomf zou zijn. Het is nog niet zo ver, maar de landstitel en een nieuwe zege in de Champions League gloren.

