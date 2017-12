Ronald Mulder is veldheer op de 500 meter

Szun Tzu: In chaos liggen kansen Lees verder na de advertentie Het is iets over 17.00 uur als de blauwe trein het ijs opkomt. De sprinters van Plantina, met zeker vijf kanshebbers, rijden gezamenlijk twee uur voor de start van de 500 meter nog een paar rondjes. De spanning moet uit de benen. Michel Mulder gaat voorop. Bij de olympisch kampioen van Sotsji vier jaar geleden zit de spanning er vol op. Zijn uitgangspositie is nu totaal anders dan vier jaar geleden. Toen was hij favoriet, nu is hij na moeilijke jaren eindelijk weer bij, maar niet de te kloppen man. Zijn lot ligt niet alleen meer in zijn handen, vindt hij. Toch heeft Mulder een kans. Net als Kai Verbij, Dai Dai Ntab, Jan Smeekens, Ronald Mulder en Hein Otterspeer. Allemaal reden ze dit jaar al onder de 35 seconden. Allemaal zijn ze favoriet, maar allemaal kunnen ze net zo goed buiten het podium vallen. Alleen de topdrie plaatst zich in principe voor de Spelen. Eén fout is fataal. Ronald Mulder rijdt in tranen naar Thialf, zo nerveus is hij. Eén fout is fataal. Er zijn namelijk niet twee 500 meters om te rijden, maar slechts eentje. Ronald Mulder rijdt in tranen naar Thialf, zo nerveus is hij. In de opwarmruimte wordt bijna niet gesproken. Het is een van de twee wedstrijden waar soms al jaren naartoe is geleefd. De andere? De olympische 500 meter.

Napoleon Bonaparte: Stoor de vijand nooit, wanneer die een fout maakt Kjeld Nuis opent in rit zeven het gevecht met de eerste 34’er van de avond (34,94). Een rit later is het de beurt aan Ntab en Verbij. Ntab, met 23 jaar een van de jonge specialisten, start te vroeg. De rode vlag, die overeen komt met de band om zijn arm, wordt over de boarding gehangen. De tweede start. Starter Jan Zwier wacht lang. Ntab gaat trillen, valt wat naar voren. Weer vals. Het wordt stil in Thialf. Verbij staat zo stil als een standbeeld, Zwier heeft geen keus: hij moet Ntab uit de wedstrijd schieten. Ntab rijdt daarna met de handen voor zijn mond uit op de binnenbaan. Daarna stormt hij de catacomben door, ongeloof en boosheid strijden om voorrang. Hij weet: dit was zijn kans op de Spelen. Maar hij verknalt het door zijn eigen domme fout. Verbij rijdt ondertussen in zijn eentje sneller dan Nuis: 34,81. Hij betaalt er een prijs voor. Hij moet snel na zijn rit naar de fysio. Maar zijn tijd houdt stand. Drie mannen komen er niet aan: Otterspeer weet waar hij het laat liggen: de bocht. Michel Mulder (uitkomen eerste buitenbocht) en Smeekens (laatste buitenbocht) ook. Smeekens komt nog het beste weg: hij rijdt zich naar het podium. Hij is blij, ook al is hij nog niet zeker van plaatsing. Daarvoor moeten zeker twee schaatsers zich op meerdere afstanden kwalificeren: “Ik word steeds beter. Je pept jezelf toch op voor deze wedstrijden. Maar laten we nog niet te vroeg juichen.”