Romp Zweedse journaliste was verzwaard met metaal

DNA-tests op de torso wijzen uit dat de resten van de Zweedse zijn, liet de politie woensdagochtend weten. Ook is duidelijk geworden dat de torso verzwaard is geweest met metaal om het lichaam naar de bodem van de Sont te laten zinken. Dat betekent een relatief grote doorbraak in het onderzoek, zei politiechef Jens Møller. DNA van de torso komt overeen met DNA in bloed dat is aangetroffen in de onderzeeër en in haren op een borstel en in speeksel van een tandenborstel van Wall.

De doodsoorzaak is nog niet vastgesteld en over een eventueel motief wil de politie niet openlijk speculeren. Wel lijkt het erop dat er schade is toegebracht aan de torso om ervoor te zorgen dat deze niet ging drijven door gasvorming en ingeademde lucht. De zoektocht naar de armen, benen en het hoofd gaat door. Eerder was al vastgesteld dat het hoofd en de ledematen bewust van het lijk zijn gescheiden.

De torso werd maandagavond door een voorbijganger gevonden op Amager, een eiland bij de Deense hoofdstad Kopenhagen. Duikers zoeken de wateren ten zuidwesten van Amager af, maar tot dusver zijn geen andere stoffelijke resten gevonden.

Zeemansgraf Kim Wall werd voor het laatst op donderdagavond 10 augustus gezien op de toren van de onderzeeër van de Deense uitvinder en duikbooteigenaar Peter M., over wie zij een verhaal wilde schrijven. Aanvankelijk verklaarde M. dat hij de Zweedse veilig had afgezet op een eiland in de haven van Kopenhagen, maar maandag veranderde hij die lezing. De Deense uitvinder, ondernemer en kunstenaar Peter M. is opgepakt. Hem is dood door ernstige nalatigheid ten laste gelegd. © Reuters In een nieuwe verklaring liet M. weten dat Wall door een ongeluk in de duikboot om het leven is gekomen en dat hij haar een zeemansgraf heeft gegeven. Hij zit vast op beschuldiging van dood door ernstige nalatigheid, maar de aanklacht zal vermoedelijk worden aangescherpt. Door de DNA-match is de druk op Madsen aanmerkelijk toegenomen maar het is te vroeg om conclusies te trekken, zegt zijn advocate tegen de krant Berlingske Tidende. Ze is vandaag door de politie op de hoogte gesteld maar heeft nog niet met haar cliënt gesproken. "Het is het beste voor iedereen dat Kim Wall is gevonden, maar het onderzoek is nu nog niet afgesloten. In 2008 bouwde Peter M., die wel omschreven wordt als ‘hobby-ingenieur’, met behulp van crowdfunding een eigen duikboot genaamd de UC3 Nautilus. Het vaartuig van 40 ton en bijna 18 meter lengte was toen de grootste particuliere onderzeeër ter wereld en de tewaterlating was groot nieuws in Denemarken. De verdachte beweerde na de verdwijning van Kim Wall dat hij haar in leven had afgezet op een eiland in de haven van Kopenhagen.

Opzettelijk laten zinken Tijdens de tocht van twaalf dagen geleden verging de duikboot onder nog onopgehelderde omstandigheden. M. zei aanvankelijk dat er een probleem met een ballasttank ontstond, dat hij vergeefs probeerde op te lossen waarna het vaartuig zonk. Hij zelf werd gered door de marine, maar van Wall ontbreekt sindsdien elk spoor. Haar partner sloeg die nacht alarm bij de politie toen zij niet terugkeerde van haar opdracht. De verdachte beweerde na de verdwijning van Wall dat hij haar in leven had afgezet op een herontwikkeld eiland in de haven van Kopenhagen. Daarna was hij weer uitgevaren en was de onderzeeër gezonken. Op de dag na de fatale tocht werd M. gearresteerd, maar hij ontkende elke betrokkenheid bij Walls verdwijning. Vorige week zei de Deense politie al te geloven dat M. het vaartuig opzettelijk heeft laten zinken. De duikboot werd vorige week al gelicht en doorzocht, maar aan boord werd het lichaam van de Zweedse niet gevonden. De UC3 Nautilus werd vorige week gelicht. Het lichaam van de Zweedse journaliste werd niet aan boord gevonden en zij is nog altijd zoek. © EPA

