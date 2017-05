Romige bloemkoolfrittata met feta

Enkele trucs om de bloemkool heel smakelijk te maken: snijd de bloemkool fijn en bak het grove 'kruim' in olijfolie goudgeel. De smaak (toch altijd wat koolachtig) wordt opgefrist met versgeraspte citroenschil, citroensap en verse kruiden. Vervolgens meng je er eieren en blokjes feta door; je kunt niet beter doen dan een plak Griekse feta kopen en die zelf snijden. De pijnboompitten zijn er lekker in, maar je kunt ze ook weglaten of vervangen door andere pitten of noten.

Dit is een heerlijk vegetarisch hoofdgerecht voor 4 personen

Ingrediënten voor 4 personen 1/2 bloemkool

extra vierge olijfolie

zout

3 el pijnboompitten

1 teen knoflook, uitgeperst

1 tl versgeraspte citroenschil en 2-3 el citroensap

handjevol verse kruiden (bieslook, peterselie, dragon, koriander)

versgemalen peper

6 grote eieren, losgeklopt

125 g feta, in kleine blokjes

2 el crème fraîche

handjevol rucola

Bereiding Snijd de bloemkool in plakken en hak die dan tot een grof, onregelmatig kruim (kleine en iets grotere stukjes), met stronk en al. Verhit enkele el olijfolie in een grote, liefst gietijzeren koekenpan. Bak de bloemkool met een snuf zout in ca. 5 minuten onder af en toe roeren gaar en goudbruin. Rooster intussen de pijnboompitten goudbruin in een droge koekenpan. Bak de knoflook kort mee met de bloemkool. Voeg citroenrasp en -sap en kruiden toe aan de bloemkool. Maal er peper boven. Schep het bloemkoolmengsel in een kom. Meng de eieren en feta erdoor en wat zout en peper. Veeg de koekenpan schoon met keukenpapier. Verhit 4-5 el olijfolie in dezelfde pan tot flink heet. Giet het eimengsel in de pan en spreid het gelijkmatig uit. Bak het met een deksel op de pan zachtjes door tot de onderkant goudbruin is en de bovenkant begint te stollen. Keer het ei voorzichtig met behulp van een groot bord of deksel en laat het terugglijden in de pan. Bak verder gaar en goudbruin aan beide kanten. Snijd de warme frittata in punten en schep op elk wat crème fraîche. Verdeel de rucola erover. Lekker met stevig brood en een groene salade erbij.

