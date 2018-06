Romelu Lukaku, de spits die scoort voor zijn moeder

Hij herinnert het zich nog als de dag van gisteren. Romelu Lukaku (25), spits van het Belgisch voetbalelftal, was zes jaar oud, kwam naar huis tijdens de schoolpauze en maakte zich, zoals elke dag, klaar voor een lunch van brood en melk.

Maar op die bewuste dag merkte Lukaku iets aan zijn moeder. Alsof ze iets te verbergen had. En toen de oudste Lukaku de lunch geserveerd kreeg, wist hij waarom: de melk was aangelengd met water.

We hebben nog niet ons beste niveau gehaald, we kunnen nog beter Romelu Lukaku

Lukaku, die inmiddels onder contract staat bij Manchester United, groeide op in armoede in Antwerpen. Er was amper geld. De kabel-tv werd verbannen, de elektriciteit werd voor twee, drie weken afgesloten en toen Lukaku op een bepaald moment onder de douche stapte, was er geen warm water. Ook liepen er al langer ratten door het appartement en sliep hij, samen met broertje Jordan (eveneens Belgisch international), jarenlang op de grond.

Dat nooit meer, besloot Lukaku. "Ik vroeg mijn vader wanneer je professioneel voetballer kunt worden", vertelde Lukaku eerder deze maand aan The Players United, een website die sporters een platform biedt om hun verhaal te vertellen. "Hij zei me: 'Zestien.' Ik zei: 'Oké, zestien.' Ik wist dat het ging gebeuren. Vanaf dat moment was elke wedstrijd die ik speelde een finale."

Niet goed, maar de beste Lukaku hield woord. Hij was zestien jaar en elf dagen oud toen hij zijn debuut maakte voor Anderlecht. "Ik wilde de beste voetballer in de Belgische geschiedenis worden", zei hij, terugkijkend op zijn jeugdjaren. "Geen goede speler, maar de beste. Ik speelde met zoveel woede. Omdat er ratten in mijn huis liepen, omdat ik de Champions League niet kon volgen. Ik had gewoon een missie." Intussen is Lukaku hard op weg om zijn missie te laten slagen. Niet alleen financieel - Lukaku werd vorig jaar de duurste Belgische voetballer in de geschiedenis, nadat hij voor 85 miljoen euro werd gekocht door Manchester United, waar hij een jaarsalaris van zo'n vijftien miljoen euro incasseert -, maar ook sportief. Zaterdag vijzelde hij zijn status als topscorer aller tijden van de Rode Duivels op met zijn 39ste en 40ste treffer tegen Tunesië (5-2 winst). Romelu Lukaku vormt een A met zijn vingers, de eerste letter van de voornaam van moeder Adolphine. © BELGA

'Geen topfavoriet' Maar euforisch? Lukaku reageerde bedeesd na weer twee treffers. "We zijn nog steeds geen topfavoriet", zei hij kalm tegenover Sporza. "We hebben nog niet ons beste niveau gehaald, we kunnen nog beter." Ook een mogelijke titel als WK-topscorer (hij staat met vier treffers één goal achter op Harry Kane) liet hem koud. "Ik ben geen topschutter hè. Die titel voor topscorer is mijn einddoel niet. Ik wil zo ver mogelijk komen op dit WK." Lukaku wil zijn doel bekrachtigen: hij wil de beste Belgische voetballer aller tijden worden. Als zesjarige heeft hij dat immers voor zichzelf besloten. Het verleden zie je nog na elk doelpunt bij hem terug. Ook zaterdag, na zijn tweede treffer tegen Tunesië, maakte de fysiek sterke spits Lukaku met zijn handen een A-teken. Als eeuwige dank naar Adolphine, zijn moeder die ervoor zorgde dat er elke dag brood en melk was - aangelengd of niet. Elk doelpunt is voor haar.