Rome staat praktisch droog; verbijstering alom

In hotel Pacific zit directeur Fabrizio Turi in zijn warme kantoortje naast de receptie te bellen. Hij overstemt het gezoem van de ventilator. “Ik heb véél flessen water nodig, onze voorraad moet twee keer zo groot als normaal zijn”, zegt de hoteldirecteur tegen zijn leverancier aan de andere kant van de lijn. “En ik wil die flessen vóór vrijdag hebben, wanneer het drinkwater waarschijnlijk op rantsoen gaat.”

Lees verder na de advertentie

Turi runt zijn hotel - drie sterren en tachtig kamers - in de buurt van het Vaticaan. Op de marmeren vloer van de receptie klinkt het onafgebroken geklepper van teenslippers, waarop de hotelgasten de hete hoofdstad van Italië bewonderen. De hoteldirecteur bereidt zich voor op een drastische maatregel: door de droogte moet het gemeentelijk waterbedrijf kranen mogelijk acht uur per dag, wijk voor wijk, droog laten staan. Turi: “Ik ga in de receptie informatie over het waterrantsoen ophangen. Gasten die hun geld terug willen omdat ze niet altijd kunnen douchen, moeten dat dan even lezen. Dan begrijpen ze dat het niet ons hotel is dat het gebrek aan water veroorzaakt.”

Uit het oude en slecht onderhouden wa­ter­lei­din­gen­stel­sel van Rome lekt maar liefst 44 procent van het water weg

Droogte Het watertekort in de Zuid-Europese metropool wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanhoudende droogte. In de eerste zes maanden van dit jaar is hier maar 157 millimeter water uit de hemel gevallen, tegen 649 millimeter in de eerste helft van 2016. Een ongekend lange hittegolf verergert de situatie alleen maar, doordat er meer water uit de bronnen verdampt. Een van die bronnen is een meer ten noorden van Rome. Daar staat het water nu anderhalve meter lager dan normaal en dat doet de natuur geen goed. Het bestuur van Lazio, het gewest waarin Rome ligt, heeft het gemeentelijk waterbedrijf daarom verboden om vanaf vrijdag uit dat meer te tappen. Hoewel waterbedrijf Acea hier maar 8 procent van al haar water uit haalt, is de directie nijdig. Het bedrijf vindt het verbod ‘ongegrond’. Acea beweert dat er nu niets anders opzit dan de vier miljoen Romeinen op waterrantsoen te zetten. Een drooggevallen kreek in de buurt van het Braccianomeer, zo'n 35 kilometer buiten Rome. © EPA Voor de eeuwige en altijd zo waterrijke stad vol fonteintjes met dag en nacht gratis drinkwater in de straten, is zo’n rantsoen ongekend. “De oude Romeinen wisten deze stad met hun aquaducten al prima van water te voorzien, uit allerlei waterbronnen om Rome heen. En dan zouden wij nu, in 2017, zonder water komen te zitten?” De verontwaardigde Giulio Vizzani runt bij de hoge muur van Vaticaanstad restaurant Taverna Lino, waar toeristen in de schaduw van de luifel voor de lunch Spritzen drinken. Hij windt zich op. Zonder water ben ik gedwongen om de tent te sluiten. Dat zou schandalig zijn. Giulio Vizzani, restauranthouder in Rome

Waterverlies Want er is nog een belangrijke oorzaak van het Romeinse watergebrek: uit de oude en door Acea slecht onderhouden waterleidingen lekt maar liefst 44 procent van het leidingwater weg. En aan grote waterreservoirs voor noodsituaties als deze, doen ze hier niet. Zou dat allemaal anders zijn, dan zou Vizzani in zijn taverna nu waarschijnlijk niet tegen een waterrantsoen aan zitten te kijken. “Zonder water ben ik gedwongen om de tent te sluiten. Dat zou schandalig zijn. Reken maar dat ik dan een schadevergoeding van de gemeente eis.” In zijn Hotel Pacific blijft Fabrizio Turi kalmer. De directeur maakt zich niet zo’n zorgen. “Wij Italianen zijn heel goed in het managen van problemen”, zegt hij. Waarna hij even nadenkt en stelt: “Wel jammer dat we zo slecht zijn in het voorkomen van die problemen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.