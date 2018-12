Rolstoelschaap Yiannoula krijgt bij Maria een tweede leven in de Zeeuwse polder

Yiannoula heeft een rolstoel. En een eigen kamer. Dat klinkt allemaal misschien best normaal, ware het niet dat Yiannoula een schaap is. Hij kwam twee jaar geleden kreupel ter wereld in de bergen van Kreta en werd verstoten door zijn kudde. Einde verhaal zou je denken, want zoiets loopt alleen in tekenfilms nog wel eens goed af. Of je moet iemand tegenkomen die zijn leven volledig in dienst van dieren stelt. Maar waar zou Yiannoula nou zo’n persoon vinden?

Het verlamde schaap Yiannoula woont sinds drie weken op een Zeeuwse zorgboerderij met 27 honden, 40 katten, een varken, 15 kippen en 15 eenden die letterlijk op de nominatie stonden tot Peking-eend te worden verwerkt.





Maria Moria geeft met haar stichting Zorgeloos Dierenleven zielige dieren een tweede kans.

Het verlamde schaap Het verhaal van Yiannoula kun je gerust wonderlijk noemen. Hij werd op Kreta gevonden door een jong Grieks stel dat hem twee jaar lang met de fles grootbracht in een appartement. Om hem mobiel te laten zijn, knutselde de man des huizes een rolstoeltje in elkaar dat hij aanpaste naarmate Yiannoula groeide. Totdat de ram een kilo of dertig was en het eigenlijk geen doen meer was in een flatgebouw. Via een Zeeuwse die veel in Griekenland verblijft, werd contact gelegd met Moria. En nu woont Yiannoula in Biervliet, overigens nadat eerst een forse berg papierwerk in orde moest worden gemaakt én een stressvolle vliegreis met overstap. Bij Moria is altijd plaats voor een dier dat hulp behoeft. Vanuit haar woning runt ze de stichting Zorgeloos Dierenleven. Wie het huis binnenstapt, wordt direct besprongen door een grote troep honden. Een van de kamers doet dienst als kattenverblijf, de diepe tuin is het domein van de kippen, eenden, het varken en Yiannoula (plus de honden en katten die graag een luchtje scheppen). Maar Yiannoula komt ook net zo makkelijk met haar rolstoeltje naar binnen gelopen om wat te eten. Met enkele honden deelt ze er zelfs een slaapkamer, zodat Moria meteen kan gaan kijken als ze iets hoort. Al moeten de honden ‘s nachts wel in hun bench, zodat het schaap rustig kan slapen. Yiannoula is niet de enige bewoner in een rolstoel. Drie honden rennen hier ook rond met wieltjes. Vrijwel elk dier dat Moria opvangt, mankeert iets. “Ze zijn doof, blind, verlamd, incontinent of hebben suikerziekte of epilepsie”, somt ze op. “Veel eigenaren wilden hun dier laten inslapen, maar dat is niet nodig. Waar anderen opgeven, stap ik in. Ik snap dat mensen werken, een blind hondje kun je niet de hele dag alleen laten. Dan wil ik er wel voor zorgen.” Maria Moria heeft veertig sneue katten, 27 dito honden (waarvan 3 in rolstoel) en een varken.