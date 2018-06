Roland Garros verheugt zich op een beladen ontmoeting: Williams vs Sjarapova

In het vrouwentoernooi op Roland Garros gaat de aandacht dit jaar niet uit naar de tennissters die op papier de wereldtop vormen. De schijnwerpers op het Parijse tenniscomplex zijn voortdurend gericht op twee grote kampioenen, die om verschillende redenen langere tijd uit de roulatie waren. Vandaag hervatten zij hun sportieve rivaliteit op het Court Phillippe Chatrier: Maria Sjarapova en Serena Williams.

De Russin (31) en de Amerikaanse (36) maakten dit jaar hun comeback op een grandslamtoernooi. In 2016 speelden zij op de Australian Open hun laatste onderlinge ontmoeting. De door Williams gewonnen partij in de kwartfinales in Melbourne was gelijk het laatste optreden van Sjarapova. Ze werd betrapt op het gebruik van meldonium en moest een schorsing van vijftien maanden uitzitten.

Williams kwam een jaar later op de Australian Open voor het laatst in actie op een van de vier Majors. Ze ging met zwangerschapsverlof en beviel op 1 september van dochter Alexis Olympia. Ze zette dit jaar voorzichtig een paar passen op de tennisbaan, maar haar definitieve rentree werd steeds weer uitgesteld. Zonder één partij op gravel te hebben gespeeld meldde Williams zich in Parijs.

In het verleden kwam het meermalen tot vocale uitbarstingen tussen beide oud-nummers een van de wereld

Vocale uitbarstingen Sjarapova keerde dit jaar voor het eerst sinds 2015 terug op Roland Garros. In 2016 was ze geschorst en vorig jaar kreeg ze van de Franse organisatie geen wildcard. Die had ze nodig, omdat ze niet hoog genoeg op de wereldranglijst stond. Het was voor het eerst sinds jaren dat Sjarapova en Williams beiden ontbraken in Parijs. Hun afwezigheid maakte de weg vrij voor een onbekende en onverwachte winnares: Jelena Ostapenko. Waar de Letse vorige week al in de eerste ronde werd uitgeschakeld, daar plaatsten Sjarapova en Williams zich zaterdag overtuigend voor de vierde ronde, waarin ze vandaag tegen elkaar uitkomen. Een beladen ontmoeting, want de twee gelouterde sportvrouwen hebben niet dezelfde bloedgroep. In het verleden kwam het meermalen tot vocale uitbarstingen tussen beide oud-nummers een van de wereld. Aan de vooravond van hun confrontatie van vandaag laaide de koude oorlog op. Williams beklaagde zich over een aantal passages in de biografie van Sjarapova, getiteld 'Unstoppable'. "In het boek ging het vaak over mij", zei Williams. "Dat verbaasde mij en de meeste dingen waren niet waar. Die had ze van horen zeggen of het waren geruchten."

Niet oprakelen Eén detail uit het boek werd uitgelicht: dat Williams na de nederlaag in de Wimbledonfinale van 2004 tegen Sjarapova in de kleedkamer had zitten huilen. Ten eerste vond Williams dat zoiets binnenskamers moest blijven en ten tweede vond ze haar reactie van destijds niet zo gek. "Het was een Wimbledonfinale. Het was vreemder geweest als ik geen emoties had getoond." Sjarapova wilde het verleden zaterdag niet oprakelen. Zij keek vooral vooruit naar de sportieve confrontatie. De statistieken spreken in haar nadeel: van de 21 onderlinge partijen werden er negentien gewonnen door Williams, waarvan de laatste achttien op rij. "Ze heeft veel dingen in haar spel beter gedaan dan ik", zei Sjarapova, "maar ondanks die cijfers kijk ik altijd uit naar wedstrijden tegen de beste speelster."

Bertens aangeslagen na verliespartij Kiki Bertens is er op Roland Garros niet in geslaagd de vierde ronde te halen. Ze moest zaterdag haar meerdere erkennen in Angelique Kerber, de Duitse voormalig nummer één van de wereld. Kerber won op het gravel in Parijs twee tiebreaks: 7-6 (4), 7-6 (4). Bij 5-4 in de tweede set verzuimde Bertens de set uit de serveren. Ze maakte drie onnodige fouten en in de tweede tiebreak sloeg Kerber wederom toe. Bertens was aangeslagen na de nederlaag. "De balans was er niet in mijn spel. Ik maakte te veel fouten. Er was te snel paniek en ik was veel te veel aan het twijfelen. Dit is moeilijk om te accepteren. Dit was een mooie kans op een mooi toernooi." Gisteren strandde Bertens ook in het dubbelspel. Het als zesde geplaatste Tsjechische duo Krejcikova/Siniakova was te sterk voor Bertens en haar Zweedse partner Johanna Larsson: 3-6 6-4 7-6 (6).