Rokende Maya de Bij steekt Belgische televisiebazen

Het filmpje is een parodie om de kankerverwekkende eigenschappen van boterhamworst onder de aandacht van het Belgische publiek te brengen. Greenpeace ontketende er de afgelopen anderhalve week een storm van protest mee. Het is de milieuclub een doorn in het oog dat kinderhelden als Maya, Kabouter Plop, Samson en K3 ongezonde producten aan de man brengen als 'Mayaworst' en 'Samsonworst', waarin hun gezicht gestanst is.

Het Maya-filmpje ging viraal. Maar de boodschap - het eten van te veel bewerkte vleeswaren leidt tot een hogere kans op darmkanker, hart- en vaatziekten en diabetes - ging verloren in een storm van negatieve reacties.

De eerste persoon die verslaafd is aan Plopworst moet ik nog leren kennen Hans Bourlon

Artsen, reclamemensen, columnisten en Maya's thuishaven Studio 100 reageerden als door een wesp gestoken. "We weten allemaal dat roken verslavend is, schadelijk, kankerverwekkend. Maar een stukje vlees? De eerste persoon die verslaafd is aan Plopworst moet ik nog leren kennen", zei Hans Bourlon van Studio 100 in Het Laatste Nieuws. De vergelijking tussen de schadelijkheid van roken en vleeswaren gaat 'totaal niet op', zei een oncoloog tegen De Morgen. Al ontkent hij niet dat 'sommige verwerkte vleeswaren schadelijk kunnen zijn'.

Een uitsnede uit de actiesite van Greenpeace mayalight.be. Het gewraakte parodiefilmpje waarin Maya sigaretten promoot is inmiddels van de site gehaald, nadat Studio 100 dreigde met juridische stappen wegens auteursrechtenschending. © Screenshot actiesite Greenpeace

Greenpeace blijft erbij dat de vleesreclames plaats moeten maken voor gezonde, biologische of vegetarische alternatieven. Die zijn er al, repliceren ze bij Studio 100. Hun tv-helden prijzen namelijk ook groente en fruit aan in de supermarkt. Daar komt nog bij dat de entertainmentreus in Spanje samenwerkt met Greenpeace om bijensterfte tegen te gaan.

Na enkele dagen slaagde Studio 100 erin het filmpje van YouTube, Facebook en de Greenpeacesite te halen, met een beroep op auteursrechtenschending. Greenpeace verving het daarop door een huilende Maya en kwam met excuses aan 'eenieder die we ongewild gekwetst hebben', maar 'zeker niet' aan Studio 100.

Dat besloot donderdag Greenpeace te dagvaarden. Het bedrijf eist dat alle Maya-rookfilmpjes van het web verdwijnen: elk kind dat kan googelen, vindt ze binnen 10 seconden terug.

Ze schieten op de boodschapper, stelt Greenpeace. In België ligt de vleesconsumptie 'minstens twee keer hoger dan het aanbevolen maximum', maar daar lijken de Belgen niet echt mee te zitten.