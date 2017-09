Rohingya-strijder Omar: 'Onze onafhankelijkheid is nabij'

Vroeger stak Mohammad Omar de grens over om in Bangladesh sigaretten te verkopen. Tegenwoordig heeft de jonge moslim een andere agenda: hij vult de voorraden aan van de prille Rohingya-militie die vecht tegen de Burmese veiligheidstroepen.

Nieuwe rekruten worden getraind en bewapend in de heuvels, net over de grens in de Burmese staat Rakhine, vertelt Omar. Daar heeft de afgelopen week een bloedig conflict zeker 110 doden opgeleverd, en 20.000 burgervluchtelingen richting Bangladesh. De gebeurtenissen vormen een nieuw hoofdstuk in de lijdensweg van de Rohingya-bevolking - een gemarginaliseerde islamitische minderheid van 1 miljoen mensen in het overwegend boeddhistische Burma. Sinds 2012 zijn zij slachtoffer van religieus geweld en onderdrukking door de overheid.

Wapens opgepakt

Nu hebben sommigen van hen de wapens opgenomen. De 20-jarige Omar - die vanwege zijn veiligheid niet met zijn echte naam in de media wil - zegt dat hij één van 170 Rohingya-strijders was die vorige week vrijdag vanuit een schuilplaats in de jungle aanvallen uitvoerden op een Burmese politiepost. Doel: wapens buitmaken. "Wij hadden zelf geen geweren, dus we vielen ze aan als een zwerm horzels terwijl we 'Allahu akbar' schreeuwden en met onze stokken en kapmessen zwaaiden. We hadden zeventien keer meer mensen dan zij. De meeste soldaten waren bang en renden voor hun leven. Toen pakten we hun wapens en munitie."

Omars verhaal is niet te verifiëren, omdat Rakhine voor journalisten niet onafhankelijk toegankelijk is. Maar zijn verhaal laat zien wat voor kat- en-muisspel er wordt gespeeld tussen militanten en veiligheidstroepen in de afgelegen dorpen, velden en bossen van Burma's meest westelijke staat.

Omar, in trainingsbroek, poloshirt en op sandalen, stelt dat hij soldaat is in de Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa), de militie die de verantwoordelijkheid opeiste voor de gecoördineerde aanvallen op leger- en politieposten. In totaal kwamen daarbij elf Burmese veiligheidsfunctionarissen om. In oktober vorig jaar pleegde dezelfde groep ook al aanvallen op politieposten, waarop het Burmese leger een maandenlange militaire operatie begon waarbij veel mensen gedood werden en 87.000 Rohingya een veilig heenkomen zochten in Bangladesh, waar ze worden opgevangen in kampen.

Sommige Rohingya zijn helemaal niet gediend van een gewapende opstand

Daarmee kwam een einde aan vele jaren waarbij de Rohingya zich van geweld onthielden. Omar voegde zich na oktober bij Arsa, net als veel andere Rohingya die gehoor gaven aan de oproep de wapens op te pakken om hun dorpen te verdedigen. Hij stopte met zijn sigarettenhandeltje in Bangladesh maar gebruikt zijn dagelijkse inreisvergunning nu om gedroogd voedsel en andere goederen in te slaan om terug te smokkelen naar de militie.