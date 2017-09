Rohingya-rebellen kondigen wapenstilstand af

Eind augustus vielen Rohingya-opstandelingen tientallen politieposten en een legerbasis aan in de westelijke deelstaat Rakhine, die grenst aan Bangladesh. Het daarop volgende tegenoffensief van het Burmese leger heeft sindsdien een ware exodus veroorzaakt.

Stapje voor stapje wordt het ene na het andere dorp in brand gestoken. Ik denk dat de Rohingya al helemaal zijn verjaagd uit Rathedaung. Chris Lewa, Arakan Project

In het gebied zijn de afgelopen twee weken duizenden huizen van Rohingya platgebrand. Vrijdag en zaterdag was dat het geval in zo’n twaalf dorpen in de etnisch gemengde regio Rathedaung. “Stapje voor stapje wordt het ene na het andere dorp in brand gestoken”, zegt Chris Lewa van het Arakan Project, een organisatie die zich inzet voor de rechten van de Rohingya en informatie krijgt van bronnen uit het gebied. “Ik denk dat de Rohingya al helemaal zijn verjaagd uit Rathedaung”, aldus Lewa.

Volgens de Burmese autoriteiten steken Rohingya-opstandelingen de huizen zelf in brand, maar mensenrechtenorganisaties en Rohingya zeggen dat het Burmese leger de branden sticht en zich schuldig maakt aan moordpartijen en etnische zuiveringen. Het conflict heeft de afgelopen weken aan honderden mensen het leven gekost.

Landmijnen Zaterdag kwamen volgens de Bengalese grenspolitie zeker drie Rohingya om toen zij tijdens hun vlucht over de grens vermoedelijk op een landmijn stapten. Een hulporganisatie meldde dat er door landmijnen vandaag nog eens twee gewonden zijn gevallen. Bengalese functionarissen en mensenrechtenorganisatie Amnesty International beschuldigen het Burmese leger ervan de landmijnen te hebben gelegd. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Rohingya blijven massaal vluchten vanuit Burma naar Bangladesh, hier door een rivierbedding. Er zijn al zeker drie doden en twee gewonden gevallen door landmijnen aan de grens, die volgens Amnesty International en Begalese grensfunctionarissen vermoedelijk door het Burmese leger zijn geplaatst. © Getty Images Volgens een schatting van de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties UNHCR zijn nu tegen de 300.000 Rohingya naar Bangladesh gevlucht. Dat is bijna een derde van het totale aantal Rohingya, een in het overwegend boeddhistische Burma onderdrukte moslimminderheid van zo’n 1,1 miljoen mensen. Burma weigert sinds jaar en dag hun burgerrechten te erkennen en de Rohingya paspoorten te geven, zodat de meesten van hen stateloos zijn. Het land beschouwt hen als inwoners van Bangladesh, maar dat land zegt hen niet te willen en kunnen opvangen.

Volksverhuizing In het oosten van het arme Bangladesh leven al meer dan 400.000 Rohingya, die gevlucht zijn tijdens eerdere grote crises, zoals die in 2012 en vorig jaar oktober. Zij leven daar in vaak overbevolkte opvangkampen onder uiterst slechte omstandigheden. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Een Rohingya die de Burmees-Bengalese grens net is gepasseerd. © Getty Images Volgens de UNHCR is het einde van de volksverhuizing nog niet in zicht. Dagelijks melden zich nieuwe vluchtelingen aan de grens met Bangladesh. Wanneer zij erin slagen die over te steken richten ze zelf kampen in. Het Rode Kruis probeert in Rakhine iets te doen aan de nijpende voedselsituatie van de achtergebleven Rohingya. In Bangladesh heeft de UNHCR de regering gevraagd meer grond voor vluchtelingenkampen ter beschikking te stellen.

Wapenstilstand Wat het effect zal zijn van de eenzijdig uitgeroepen wapenstilstand is niet duidelijk. De kleine rebellenbeweging Arakan Rohingya Salvation Army (Arsa) heeft de Tatmadaw, het Burmese leger, opgeroepen het geweld te stoppen en hulporganisatie de kans te geven de Rohingya te helpen. Maar de kleine rebellenbeweging lijkt geen partij te zijn voor het Burmese leger, dat al jaren keihard optreedt tegen diverse andere rebellengroepen in het land. De rebellengroep zou vorig jaar zijn opgericht door Rohingya in Saudi-Arabië. In de deelstaat Rakhine zou de beweging worden aangevoerd door jihadisten die elders, mogelijk in Afghanistan en Pakistan, guerrilla-ervaring hebben opgedaan. Arsa is door de Burmese autoriteiten bestempeld tot terroristische organisatie. De tekst gaat verder onder de afbeelding. Moslimgemeenschappen op meerdere plaatsen in de wereld hebben de afgelopen weken fel geprotesteerd tegen de onderdrukking en het geweld tegen hun geloofsgenoten in Burma, zoals hier in India. Tijdens het protest in de stad Hyderabad werd een pop verbrand die de radicale Burmese boeddhistische monnik Ashin Wirathu moet voorstellen. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden voor het aanwakkeren van het geweld tegen de Rohingya. © AP Arsa heeft twee weken geleden de aanvallen opgeëist op tientallen posten van de Burmese politie en een legerbasis. Vorig jaar oktober viel de beweging enkele grensposten aan, waarbij negen politiemensen werden gedood. Ook toen zetten de Burmese veiligheidstroepen een offensief in tegen de Rohingya, waarbij veel doden vielen, vrouwen werden verkracht en huizen platgebrand. Naar aanleiding van die crisis stelden de VN afgelopen februari in een zeer kritisch rapport dat het Burmese leger zich "zeer waarschijnlijk" schuldig heeft gemaakt aan misdaden tegen de menselijkheid en mogelijk ook aan etnische zuivering. Lees ook: Vrees voor grote etnische zuivering in Burma.

