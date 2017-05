Rohani wint de Iraanse verkiezingen met zijn liberale koers

Rohani behaalde ongeveer 57 procent van de stemmen, en daarmee een duidelijke overwinning op zijn rivaal Raïesi, die genoegen moest nemen met 38 procent. In 2013 was de overwinning van Rouhani een stuk nipter: toen haalde hij 51 procent van de stemmen.

De stemming gold grotendeels als een test voor Rohani en zijn liberale beleid. Onder zijn leiding sloot Iran in 2015 een internationaal akkoord waarin het land beloofde zijn nucleaire programma af te bouwen. In ruil daarvoor worden de economische sancties tegen Iran ook langzaam afgebouwd.

Harde verkiezingen

Tijdens de verkiezingen had Rohani zich bovendien ongebruikelijk hard afgezet tegen de conservatieve koers van Raïesi, die de voorkeurskandidaat was van de kring hardliners rondom de opperste leider Khamenei. Raïesi was als rechter eind jaren tachtig verantwoordelijk voor de executie van duizenden politieke gevangenen. "De burgers zullen in deze verkiezingen laten zien dat ze niet iemand accepteren die al 38 jaar lang alleen maar mensen weet te executeren en gevangen te zetten", zei Rohani. Een riskante uitspraak die ver over de normale grenzen van Irans campagne-ethiek ging, zo noteerde Trouw-correspondent Carolien Omidi.

Omgekeerd verweet Raïesi Rohani dat zijn nucleaire deal met de Verenigde Staten nog niet de beloofde economische opleving had gebracht.

Het sluiten van de stembureaus werd vrijdag een paar keer uitgesteld wegens de hoge opkomst die lange rijen kiezers tot gevolg had. De stembureaus gingen zes uur later dan gepland dicht.