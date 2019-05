Roglic is na ‘zware klap’ niet meer de grootste favoriet voor de Giro-zege

De man die de Giro moeiteloos leek te gaan winnen, is opeens de favoriet die het kwetsbaarst lijkt. Primoz Roglic, anderhalve week onverslaanbaar geacht, is na een bijzonder zwaar klimweekend voorbijgestreefd door de sterke klimmer Richard Carapaz en kende zondag zijn slechtste dag tot nu toe in deze Giro. Door pech en een val verspeelde hij veertig seconden. Hij bleef wel tweede, maar Carapaz liep uit en Vincenzo Nibali kwam dichterbij.

Het waren vermoeiende dagen geweest in de bergen in het Noordwesten van Italië, waar sinds donderdag een spectaculair vierluik was verreden. Stuk voor stuk kwamen de renners ervoor uit dat ze moe waren. Zelfs de dagwinnaar van zondag, Dario Cataldo, wilde in eerste instantie alleen maar de finish halen (maar reed uiteindelijk wel 218 kilometer op kop).

De rustdag van vandaag komt dan ook voor velen goed uit. Met name voor Roglic (29). De eenzame kopman van Jumbo-Visma werd dit weekend zowel bergop als bergaf zo onder druk gezet dat zijn zo op het oog riante voorsprong van bijna twee minuten al is verdwenen. Zaterdag reed Carapaz na een demarrage bergop en een lange solo al naar de roze trui, zondag werd Roglic vooral onder druk gezet door Nibali.

Vooral de manier waarop Roglic zondag tijd verloor was tekenend voor de ontstane situatie in deze Giro. Terwijl de grote ploegen met meerdere renners naar de slotklim kunnen, zit Roglic snel geïsoleerd. Het was de vrees vooraf al, toen Robert Gesink wegviel met een gebroken bekken en sleutelbeen. Laurens de Plus, de andere knecht voor in de bergen, moest in etappe zes opgeven.

Wie alleen is, kan weinig uitrichten, laat staan controleren. Daarom was het ook weer niet heel slecht dat zaterdag Carapaz in het roze was beland en Jumbo-Visma niet op kop hoefde te rijden. Aan de andere kant is alleen zijn ook gevaarlijk, zo bleek zondag.

Vlak voor de laatste steile slotklim kreeg Roglic pech en moest hij van fiets wisselen. Niemand was in de buurt. Zelfs de ploegleiders niet. Zij hielden net een sanitaire stop, zei Addy Engels na afloop.

Het was een opmerkelijk moment, zo vlak voor de finish. Roglic moest wachten op Antwan Tolhoek, die net achter de eerste groep reed en zijn wiel kon afgeven. De wissel duurde niet lang en Roglic kon weer aansluiten, maar alles bij elkaar zorgde het wel voor stress.

Helemaal omdat de etappe vrijwel een kopie was van de Ronde van Lombardije, de achtertuin van Vincenzo Nibali die als tweevoudig winnaar van die klassieker elke meter van het parcours opgeslagen heeft in zijn geheugen. Nibali viel bergop aan. Roglic kon niet volgen. In de laatste afdaling nam Roglic alle risico’s om dichterbij te komen. Op een andere fiets bleek dat te moeilijk. Hij miste een bocht en viel half over de reling. Met veel moeite kon hij zich nog net recht houden, maar de klap zorgde er wel voor dat hij veel seconden verloor.

Na zijn twee tijdritzeges in de eerste week lijkt Roglic na de tweede week van de Giro niet langer onaantastbaar. Een ‘zware klap’, noemde Addy Engels de dag van zondag. Gelukkig was er nog een fijne omhelzing met de overal mee naartoe reizende fans en familie na afloop. En hij staat nog steeds tweede. Dat zorgde toch nog voor een glimlach op het gehavende gezicht. Tegen het ANP: “Al met al valt de schade mee.”

