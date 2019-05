Roglic en Nibali kijken naar elkaar, Carapaz gaat met het roze heen

Carapaz (26) was de enige renner die in een tactische etappe in staat was om alleen weg te rijden. De nummer vier van vorig jaar vond op de zeer steile Colle San Carlo een gaatje op drie kilometer van de top en maakte in het resterende deel van de etappe bijna twee minuten goed op zijn belangrijkste concurrent Primoz Roglic. Hij juichte pas na de streep, om zoveel mogelijk tijd te pakken op de rest. Carapaz, die ook al de vierde etappe won, staat nu zeven seconden voor op de kopman van Jumbo-Visma.

Jager of prooi

Hoe gek het ook klinkt, Roglic hoeft niet heel teleurgesteld te zijn over het mislopen van de roze trui. Zijn ploeg is niet in staat gebleken de koers te controleren. Movistar kan dat wel, en zal dat ook doen, zeker omdat ook Mikel Landa nog in de top-vijf staat. Op die manier kan Roglic zich in de relatieve luwte weer jager voelen, en geen prooi. Hij zal het wel minder leuk vinden dat hij niet kon volgen toen Carapaz de vileine (en beslissende) demarrage plaatste.

Het goede nieuws voor Jumbo-Visma was wel dat Vincenzo Nibali niet veel tijd won op Roglic. De twee kunnen elkaar deze Giro vooralsnog niet luchten. Gisteren gaf Nibali de Sloveen geen handje na afloop. Hij was boos. Naar zijn mening had Roglic veel te weinig werk verricht. Gezeten in de ploegleiderswagen zei hij in een geïmproviseerd persmoment dat als Roglic wilde winnen, hij zelf zou moeten achtervolgen. “Als hij bij mij wil blijven, kan hij mee naar mijn huis waar ik alle trofeeën laat zien”, reageerde de Italiaan wat gefrustreerd.

Maar Roglic, zonder al te goede ploeg dus, had een joker in de achterzak: het tijdsvoordeel van bijna twee minuten op Nibali. Waarom zou hij aanvallen als hij dat niet hoeft? En waarom zou hij achtervolgen als hij dat niet hoeft?

Precies datgene gebeurde gisteren weer. Nibali en Roglic keken vooral naar elkaar en wilden niet voor elkaar op kop rijden. Het was een gevecht tussen de haai en de arend, zo typeerde Steven Kruijswijk de twee op sociale media. De haai, dat is de bijnaam van Nibali. De arend stond voor Roglic. Maar het was in deze fabel dus de derde hond die de roze trui pakte.

Bauke Mollema moest zijn tijdswinst van gisteren vandaag meteen weer inleveren. Hij verloor op iets meer dan dertig kilometer voor de finish contact met de voorste groep en duikelde van het podium. Hij staat nu zesde, op bijna drie minuten van Carapaz.