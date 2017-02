Roggecrackers met sesamzaad en rozemarijn

Aanvankelijk tobde ik met het kleverige deeg, maar na wat oefening heb ik de methode onder de knie. Dun uitrollen van het deeg lukt alleen als je je werkvlak royaal met bloem bestuift; ik meng daar ook nog sesamzaad en rozemarijn door (en strooi die er voor het bakken ook bovenop, alsmede nigellezaad).

Tijdens het uitrollen draai en bestuif je het deeg weer. Waarom zou je je eigen crackers bakken, vraag je je misschien af- wel, .... probeer ze maar eens. Deze hoeveelheid is genoeg voor 2 grote bakblikken crackers. Ik bewaar resterend deeg, goed verpakt in plasticfolie, enkele dagen in de koelkast.

Recept Meng in een kom de gist met 100 ml warm water; roer de honing erdoor en laat 10 minuten staan tot het bubbelt. Meng roggebloem met zout, ca 1 el sesamzaad en evenveel rozemarijn. Voeg het bloemmengsel met 100 ml warm water toe aan het gistmengsel. Roer door elkaar tot een ietwat plakkerig deeg. Voeg zonodig iets meer bloem toe. Laat het deeg ca. 1 uur afgedekt staan. Verwarm de oven voor op 200 graden C. Bekleed een grote bakplaat (of 2) met bakpapier. Bestuif een werkblad royaal met roggebloem. Dun uitrollen van het deeg lukt alleen als je je werkvlak royaal met bloem bestuift Neem telkens een klompje deeg ter grootte van een flinke walnoot af, en duw het enigszins plat in de bloem. Draai het om. Rol het deeg in de lengte uit tot een lange reep van ca. 15 bij 3 cm, zo dun mogelijk. Keer tussen het uitrollen (als het deeg nog niet zo dun is) enkele keren om, bestuif telkens met bloem. Tekst loopt door onder afbeelding. © Thinkstock Neem met een lange metalen spatel de dunne deegreep los en leg voorzichtig op het bakblik. Ga zo door met crackers uitrollen tot het blik vol is. Kwast de crackers dun in met water. Bestrooi ze royaal met de rest van het sesamzaad en de rozemarijn, en met de nigelle. Bak de crackers in het midden van de oven in ca. 10 minuten mooi bruin en krokant. Laat ze afkoelen en bewaar ze in een goed afgesloten trommel.

Ingrediënten 1 volle tl gedroogde gist 1 el honing 200 g roggebloem 1 tl zout ca. 5 el sesamzaad ca. 2 el grove gedroogde rozemarijn 2 el nigellezaad

