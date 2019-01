Roger Stone, voormalige politiek adviseur van Trump, opgepakt

De 66-jarige Stone werkte tot de zomer van 2015 voor de campagne van Trump. De adviseur beweerde volgens aanklagers later in contact te staan met een niet nader genoemde organisatie, die vrijwel zeker WikiLeaks is. Die klokkenluiderssite publiceerde documenten die door hackers waren gestolen van de Democratische Partij van Hillary Clinton.

Roger Stone kwam na de verkiezingen in beeld bij de autoriteiten

De politiek strateeg zou in de zomer van 2016 nog contact hebben gehad met hoge medewerkers van de Trump-campagne. Er zou toen zijn gesproken over de vraag of de ongenoemde organisatie informatie had die schadelijk kon zijn voor de campagne van Clinton. Stone kwam na de verkiezingen in beeld bij de autoriteiten, die de mogelijke Russische inmenging in de stembusgang onderzochten.

Mueller onderzocht de rol van Stone bij de presidentsverkiezingen al een tijdje. Eerder verhoorde hij verscheidene keren Paul Manafort, de ex-campagnevoorzitter van Trump, die na een veroordeling voor financiële misdrijven besloot mee te werken met het onderzoek. Mueller ondervroeg ook een andere prominente ex-medewerker van Trump, Steve Bannon, over Stone’s mogelijke activiteiten als contactpersoon tussen de campagne-organisatie van Trump en WikiLeaks.

