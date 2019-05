Roger Federer gaat het na drie jaar weer eens op gravel proberen

Hij ziet het zelf als een expeditie door niemandsland, zijn terugkeer op het Europese gravel. Roger Federer maakt deze week in Madrid zijn rentree op de ondergrond waarop hij de afgelopen twee jaar zijn schoenen niet vuil heeft gemaakt. De Zwitser meed het gravel om zijn lichaam te sparen en zich volledig te kunnen richten op het grasseizoen, met Wimbledon als het ultieme doel.

Dit jaar besloot Federer zijn agenda weer op een andere manier in te vullen. Niet opnieuw een lange pauze tussen het Amerikaanse hardcourtcircuit en het grasseizoen. In februari kondigde hij aan dat hij na drie jaar zijn opwachting ging maken op Roland Garros, met Madrid als voorbereidingstoernooi. Mogelijk meldt hij zich volgende week ook in Rome.

Er werd direct druk gespeculeerd over de beweegredenen voor de koerswijziging van de twintigvoudig grandslamwinnaar. Maakt zijn komst naar Parijs deel uit van zijn afscheidstournee? Of ziet hij zichzelf op het Franse gravel als een serieuze titelkandidaat, opdat hij Rafael Nadal op veilige afstand kan houden? De Spanjaard bezit slechts drie grandslamtitels minder dan Federer.

Zelf deed hij niet al te moeilijk over de nieuwe invulling van zijn agenda. Zijn lichaam voelde goed en hij vond het wel weer leuk en spannend om op gravel te tennissen. Meer moest er niet achter gezocht worden. In de Zwitserse krant Blick zei zijn fitnesscoach Pierre Paganini vorige week dat Federer tijdens de trainingen op het gemalen baksteen zo opgewonden was als een kind dat voor het eerst op schoolreisje gaat.

Is het lucratief om Federer bij de bookmakers als titelfavoriet te tippen? Waarschijnlijk niet, hoewel de nu bijna 38-jarige Zwitser de tenniswereld wel vaker heeft verrast. Zoals in 2017 toen hij na een lange revaliddatie na een knieblessure triomfeerde op de Australian Open en Wimbledon. Maar op gravel, toch zijn minst geliefde baansoort, worden andere kwaliteiten gevraagd. Kan hij een marathonpartij over vijf sets aan en breekt het gebrek aan wedstrijritme hem niet op?

Het zijn vragen die de komende dagen worden beantwoord. Zelf zei Federer dat hij niet al te veel verwachtingen koesterde en dat hij het gevoel had vanaf nul te moeten starten. Op de site van de spelersvakbond ATP liet een aantal topspelers weten dat je Federer nooit moet uitvlakken. Met 214 gewonnen partijen op gravel moet hij alleen vier Spanjaarden voor zich dulden: Nadal (421), de in Madrid afscheid nemende David Ferrer (333), Tommy Robredo (261) en Fernando Verdasco (222). Zijn laatste toernooizege op gravel dateert van 2015 (Istanbul).

Op 12 mei 2016 speelde Federer zijn laatste wedstrijd op gravel. In Rome verloor hij in de achtste finales van Dominic Thiem, die de afgelopen weken zijn vorm op gravel etaleerde en als een van de voornaamste kanshebbers op Roland Garros wordt gezien. Vorige maand klopte de Oostenrijker Nadal in Barcelona. Mogelijk treffen Federer en Thiem elkaar in Madrid in de kwartfinales.

Federer arriveerde afgelopen vrijdag in de Spaanse hoofdstad en trainde op het centre court Manolo Santana van het tenniscomplex Caja Magica enige tijd met Robin Haase. Zaterdagochtend vond hij tijd voor een cultureel uitstapje. Met burgemeester Manuela Carmena bracht Federer een bezoek aan het beroemde Palacio de Cibelles. Hij had ervan genoten, als kunstenaar tussen de kunstenaars.