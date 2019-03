Roest voltooit met wereldtitel allround (bijna) de machtswisseling

Hij leek zo snel te komen aan het begin van het seizoen, Patrick Roest (23). Het ene na het andere persoonlijk record werd met ruime marges verbeterd. Wat hij in 2017 liet liggen nadat hij zijn onderarm had verpulverd na een aanrijding met een tractor, maakte hij in 2018 dubbel goed. Op de 10 kilometer reed hij zelfs een halve minuut van zijn beste tijd af. Coach Jac Orie verwoordde het treffend: hij haalde zichzelf een ronde in, aan het begin van het jaar.

De toekomst leek Roest-gekleurd. Helemaal omdat hij al in 2018 wereldkampioen allround was geworden in Amsterdam, na een val van de Noor Sverre Lunde Pedersen, de leider op dat moment. In de eerste serie wereldbekers van dit seizoen eindigde Roest op elke afstand die hij reed op het podium. Hij was de jongen van de toekomst, terwijl Sven Kramer kampte met rugproblemen.

Na afloop in Calgary zei Roest dat de grootste leermomenten van dit jaar in zijn hoofd hadden plaats­ge­von­den, niet in zijn benen

De ideale allrounder, maar uiteindelijk ook eentje die nog ervaring miste op belangrijke momenten. Op de EK Allround in Collalbo begin januari ging hij precies om die reden de mist in. Daar in Italië gebruikte en, voor Roest dan, misbruikte Sven Kramer zijn routine.

Op de afsluitende 10 kilometer, met Kramer en Roest op de eerste twee plekken in het klassement, spraken de twee af om de eerste 6 kilometer samen op te rijden. Op die manier kon Pedersen op afstand worden gehouden. Uiteindelijk bleek die tactiek ook voor Kramer perfect. Roest werd beteugeld, zijn versnelling kwam te laat.

Kramer werd kampioen, Roest eerste verliezer. De kroonprins verloor van de grootmeester. Niet alleen op het ijs, vooral in de kleedkamer. Het was een harde les. Na afloop in Calgary zei Roest dan ook voor de camera van de NOS dat de grootste leermomenten van dit jaar in zijn hoofd hadden plaatsgevonden, niet in zijn benen.

Puntenrecord In Calgary reed Roest afgelopen weekend een puntenrecord over vier afstanden. Hij won de 5000 en 10.000 meter, werd tweede op de 500 en 1500 meter. Hij won het toernooi ‘eindelijk op eigen kracht’, zoals hij na afloop bij de NOS zei. Al kreeg hij toch nog een klein beetje hulp van Kramer. Op de 10 kilometer kwam Kramer net na een buitenbocht zelfs even overeind om Roest voor te laten. Gevaarlijk, dat had makkelijk kunnen leiden tot diskwalificatie. Kramer hoefde niet voluit te gaan na een slechte 500 meter (“Daar heb ik het toernooi verspeeld”, zei hij) en gaf toe dat hij zijn rit deels in dienst van Roest had gereden. Dat belette hem niet om alsnog derde te worden, achter nummer twee Pedersen. Wat dat betreft liet Kramer zien nog steeds mee te doen om de ereplekken. Hij kan en zal niet alles meer winnen. Hij is niet per se slechter (zijn 1500 meter in Calgary was zijn tweede tijd ooit op die afstand), maar hij kan zich geen fouten meer permitteren. Roest en Pedersen straffen dat inmiddels meteen af. Met z’n drieën verdeelden ze dit jaar de grote prijzen. Roest het WK, Kramer het EK, Pedersen de wereldtitel op de 5 kilometer. Desondanks kwam dit jaar de bravoure terug bij Kramer. Er stond weer een schaatser, met veel meer zelfvertrouwen dan hij had aan het eind van het vorige jaar. Op de ‘Coolste baan van Nederland’ in Amsterdam leek hij vooral mentaal diep te vallen na een vierde plek. Dit jaar bleef zijn lijf broos, vooral zijn rug speelt af en toe op, maar nog steeds is hij een van de beste schaatsers ter wereld. Op ervaring kan hij nog winnen. Maar niet te lang meer: Roest slaat ook alles op. Orie: “Hij leert zo ongelooflijk snel.”

