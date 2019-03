Roest prolongeert wereldtitel allround: ‘Nu was ik echt de beste’

Roest schreef de 10 kilometer op zijn naam met een tijd van 12.51,17. Achter Pedersen pakte Kramer brons in het eindklassement.

Roest behaalde zijn tweede wereldtitel op rij geheel op eigen kracht. Vorig jaar kreeg hij zijn eerste hoofdprijs min of meer in zijn schoot geworpen. Pedersen ging in Amsterdam op de 10.000 meter knullig onderuit, waardoor hij een royale marge op Roest verspeelde. ‘Ik heb deze keer laten zien dat ik echt de beste ben’, zei Roest glunderend tegen de NOS.

‘Deze titel geeft me daarom veel meer voldoening. Het was mooi om vorig jaar voor eigen publiek in Nederland wereldkampioen te worden, maar de manier waarop ik hier de wereldtitel heb veroverd, is toch wel een stuk mooier.’

Wisselvallig seizoen

De bescheiden boerenzoon uit Lekkerkerk beleefde als wereldkampioen allround tot aan het WK in Calgary een wisselvallig seizoen. Een gebrek aan ervaring, vooral op de langere afstanden, brak hem diverse keren op. Bij de EK allround in januari in Collalbo zette hij op de 10.000 meter zijn eindsprint te laat in om zijn tegenstander Sven Kramer van zijn tiende titel af te houden.

Ook de WK afstanden drie weken geleden in Inzell verliepen niet naar wens voor Roest. Zowel op de 5000 als 10.000 meter moest hij door tactische misrekeningen genoegen nemen met zilver. De grote vraag in Calgary was derhalve of hij deze keer wel tegen de druk bestand zou zijn. Dankzij drie persoonlijke records had Roest in elk geval een redelijke marge op Pedersen opgebouwd voor de laatste afstand.

Op de 10.000 meter fungeerde Kramer aanvankelijk als gangmaker voor zijn negen jaar jongere ploeggenoot. De twee ploeggenoten waren duidelijk op het tijdschema van Pedersen (12.56,91) vertrokken. Halverwege de race ging Roest er vandoor en wist hij ook nog de leidende tijd van olympisch kampioen Ted-Jan Bloemen (12.53,15) te kloppen. Roest: ‘Ik moest er toch weer een beetje in komen, maar toen ik eenmaal lekker in mijn ritme zat, ging het weer naar verwachting. Ik heb hier deze twee dagen geen grote fouten gemaakt en dat was eerder dit seizoen wel anders. Je kunt wel zeggen dat ik veel heb geleerd, vooral mentaal. De meeste fouten zaten in mijn hoofd. Ik was en kon beter dan ik zelf dacht.’

Kramer, negenvoudig kampioen, reed de vierde tijd (13.00,93). Hij kwam op z’n gemakje over de finish. Voor de Friese kopman, die deze winter door rugproblemen niet optimaal kon rijden, zit het seizoen erop.