Roemenië tart EU-buitenlandchef en verhuist zijn ambassade naar Jeruzalem

In navolging van de Verenigde Staten wil ook Roemenië zijn ambassade verhuizen van Tel Aviv naar Jeruzalem. In eigen land en binnen de Europese Unie is het een omstreden stap, die veel weerstand oproept.

Lees verder na de advertentie

Trump haalde zich begin januari de woede van een deel van de wereld op de hals door Jeruzalem als hoofdstad van Israël te erkennen en de ambassade te verplaatsen. De Palestijnen zijn hier fel tegen gekant omdat zij Oost-Jeruzalem beschouwen als hun hoofdstad. Ook EU-buitenlandchef Federica Mogherini vindt de verplaatsing van de ambassade geen goed idee en zegt dat Europa altijd ‘eensgezind’ is geweest in het streven naar een zogenoemde tweestatenoplossing. Dit betekent dat Jeruzalem de hoofdstad moet zijn van zowel Israël als Palestina.

Onze geste heeft een symbolische waarde richting een staat die zoveel invloed heeft in de wereld Liviu Dragnea, leider van de Roemeense regeringspartij

Maar Liviu Dragnea, de voorzitter van de Roemeense regeringspartij die feitelijk het land regeert, is van het begin af aan gecharmeerd geweest van Trumps plan. Afgelopen donderdag nam het Roemeense parlement een resolutie aan om het proces van de verhuizing in gang te zetten. “Onze geste heeft een symbolische waarde richting een staat die zoveel invloed heeft in de wereld. Een staat waar wij een bijzondere vriendschap mee onderhouden”, verdedigde Dragnea het besluit voor de Roemeense tv.

Intern conflict dreigt De Roemeense president, Klaus Iohannis, reageerde woedend. Hij herinnerde het Roemeense parlement aan VN-resoluties die het opzetten van diplomatieke missies in Jeruzalem verbieden. Iohannis, die regelmatig overhoop ligt met de regering, zegt niet akkoord te gaan met de resolutie. De aangekondigde verhuizing toont niet alleen dat de Roemeense politiek hopeloos verdeeld is, het zegt ook iets over de invloed die Israël uitoefent op sommige landen in Midden- en Oost-Europa. Het is niet toevallig dat uitgerekend Dragnea zijn Israëlische ambtsgenoot Netanyahu een warm hart toedraagt. Afgelopen jaar bezocht hij het land twee keer en tijdens de laatste verkiezingscampagne in 2016 huurde Dragnea Israëlische consultants in om hem te laten adviseren. Zijn sociaal-democratische partij won de verkiezingen destijds met overmacht. Vorige week bracht de Israëlische onderminister van buitenlandse zaken, Tzipi Hotovely een bezoek aan Boekarest. Daar vertelde ze haar Roemeense collega dat “het verplaatsen van de ambassade een historische mogelijkheid biedt. Het is tijd om een keuze te maken en een van de pionierende landen te zijn die de ambassade verplaatst naar onze hoofdstad, Jeruzalem.” De Roemeense minister van buitenlandse zaken heeft niet lang hoeven nadenken over het voorstel. Ook Tsjechië speelt met de gedachte om de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen

Tsjechië Hotovely zou ook een bezoek voorbereiden aan Tsjechië, meldt de Israëlische krant Haaretz. Dat is mogelijk het volgende land in de regio dat overstag gaat. Ook de Tsjechische president Milos Zeman was destijds bijzonder gecharmeerd van Trumps aankondiging over het erkennen van Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Maar de Tsjechische president kreeg daarvoor de handen begin dit jaar niet op elkaar. Inmiddels zijn er verkiezingen geweest in Tsjechië en waait er een meer populistische wind. Ook Hongarije zou gehoor kunnen geven aan de Israëlische oproep. De Hongaarse premier Viktor Orbán onderhoudt een innige relatie met Netanyahu. Vorige zomer bracht de Israëlische premier een bezoek aan Boedapest. Toen spraken de twee over hun gezamenlijke afkeer van George Soros, nota bene een Hongaars-Amerikaanse zakenman van Joodse afkomst. Netanyahu sprak destijds ook met de leiders van Polen, Tsjechië en Slowakije en steunde hen in hun gezamenlijke afkeer van de Europese Unie. “Communiceer met je collega’s, en ondermijn niet de landen die een nieuwe massamigratie richting Europa willen voorkomen”, sprak Netanyahu Brussel toen vermanend toe.