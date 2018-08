Roemenië ruimt megastal met 140.000 varkens wegens Afrikaanse varkenspest

Het Roemeense instituut voor dieren en gezondheid heeft de diagnose bevestigd na laboratoriumonderzoek. Ook andere boerderijen in de regio in het oosten van Roemenië zijn getroffen. Het bedrijf Tebu Consult is mogelijk besmet geraakt door het water van de Donau. Deze rivier voorziet boerderijen in de omgeving van water. Bij een strandje bij Braila werd enkele dagen terug een dood varken uit het water gevist.

“Wat nu gebeurt bij de boerderijen in de omgeving van Braila, komt doordat onwetende mensen kadavers in de Donau gooien. Wij hebben 29.000 varkens gedood juist om deze boerderijen te beschermen. We concentreerden ons op het land, maar het virus is met het water meegekomen”, zei Gicu Dragan van de nationale autoriteit voor dierengezondheid in Braila tegen de Roemeense site DCNews. De afgelopen maanden is de ziekte vastgesteld op 160 bedrijven in Roemenië, vooral kleine boerderijen.

Economische bedreiging

Afrikaanse varkenspest komt oorspronkelijk voornamelijk voor in Afrika ten zuiden van de Sahara, maar de laatste jaren zijn er steeds meer meldingen van de ziekte in Oost-Europa. Het is een virusziekte die alleen varkens en wilde zwijnen treft en meestal dodelijk is. In Europa is de ziekte endemisch op Sardinië. In 2007 dook de ziekte op rond de Kaukasus en in Rusland.

Omdat de ziekte zich snel kan verspreiden, ook over landsgrenzen heen, ziet de Europese Unie Afrikaanse varkenspest als een serieuze economische bedreiging. Van al het vlees dat Europa produceert, is de helft varkensvlees. De ziekte brengt de inkomsten van veel boeren in gevaar en kan de wilde zwijnen zelfs uitroeien, schrijft de EU in een dit jaar verschenen document.

De EU adviseert landen strenge importcontroles uit te voeren en voedingsafval van vliegtuigen en schepen uit besmette landen zorgvuldig te verwerken. Burgers wordt gevraagd geen varkensvlees mee te nemen van buiten de EU, ook geen ingevroren worstjes of ham.