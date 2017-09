Rode Kruis: Zamel geen spullen in, maar doneer geld

Het Nederlandse Rode Kruis roept mensen op die de getroffen bevolking van Sint-Maarten willen helpen, vooral géén kleding en levensmiddelen in te zamelen, maar geld over te maken. Volgens woordvoerder Merlijn Stoffels heeft het Rode Kruis vooral last van dit soort acties. "Het is natuurlijk allemaal goed bedoeld en de betrokkenheid is fantastisch, maar doe het niet", aldus Stoffels.

Veel mensen realiseren zich volgens hem niet dat het transport van deze goederen kostbaar en traag is en dat het uitladen en distribueren van de goederen een ingewikkelde kwestie wordt. "Ik was persoonlijk betrokken bij de hulpverlening na de tyfoon Haiyan op de Filippijnen in 2013. Daar lag een schip in de haven vol containers die door burgers met goederen waren gevuld. Maar er was geen personeel om de containers uit te laden, er waren geen kranen, en geen vrachtwagens. Dat schip kon dus niet worden gelost, maar blokkeerde wel de haven." De schepen met hulpgoederen van het Rode Kruis werden daarom gehinderd.

Particulier initiatief kan een spaak in het wiel steken van de hulpverlening Merlijn Stoffels

Betrokken burgers moeten zich volgens hem ook realiseren dat noodhulp een serieuze zaak is. "Mensen wachten op drinken en eten, en er is veel geld en inspanning nodig om dit op tijd op de rampplek te krijgen. Geef geld, zodat wij dit in samenwerking met Defensie kunnen doen. Particulier initiatief kan een spaak in het wiel steken van de hulpverlening." Na de noodhulp zitten de mensen niet zozeer te wachten op kleding of voedsel, maar moeten ze hun huis herbouwen. Dan is er behoefte aan bouwmateriaal. "En dat kan het beste in de regio worden aangeschaft, met geld uit Nederland."

In veel kerken werd dit weekend vooral geld ingezameld, maar er zijn andere groepen, bijvoorbeeld op Facebook, die zich juist wel met goederen bezighouden. Op verschillende plekken in Nederland worden momenteel spullen ingezameld. Facebookgroep RebuildSXM wil vandaag een grote locatie in Rotterdam of Amsterdam aanwijzen waar alle ingezamelde goederen opgeslagen kunnen worden. De zeecontainers om ze te verschepen naar het eiland zijn volgens de organisatie al geregeld.

