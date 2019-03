Rode Kruis mag hulpgoederen leveren aan Venezuela (ook al ontkent de president dat er een crisis is)

De toestemming voor het Rode Kruis zou tot stand zijn gekomen bij een door de hulporganisatie opgezette ontmoeting tussen afgevaardigden van president Nicolas Maduro en oppositieleider Juan Guaidó. De twee zijn verwikkeld in een strijd om het leiderschap van Venezuela en zetten hulpgoederen de laatste maanden in als politiek middel om steun te vergaren.

Maduro, die tot voor kort ontkende dat zijn land überhaupt in crisis verkeert, hield onlangs nog een hulpkonvooi tegen

Al vijf jaar lang kampt Venezuela met een economische en politieke crisis. Door hyperinflatie kunnen veel Venezolanen amper aan basisproducten als voedsel en medicijnen komen. Daardoor zou een kwart van alle inwoners van het land humanitaire hulp nodig hebben, stelde de Verenigde Naties onlangs vast in een rapport. Honderdduizenden mensen zijn het Zuid-Amerikaanse land inmiddels ontvlucht.

President Maduro hield tot dusver echter hulpzendingen uit westerse landen tegen en bestempelde die als politieke inmenging. Guaidó probeerde in februari met behulp van de VS een hulpkonvooi vanuit Colombia de grens over te krijgen, maar Maduro, die tot voor kort ontkende dat zijn land überhaupt in crisis verkeert, hield dat tegen. Wel landde er vrijdag in Caracas een zending medicijnen uit China – een van de spaarzame internationale bondgenoten van Maduro.

Neutraal Onder de hulpgoederen die worden voorbereid door de Federatie van het Internationale Rode Kruis en de Rode Halve Maan (IFRC) zijn onder meer medische hulpmiddelen en stroomgenerators. Met name dat laatste is broodnodig in Venezuela, dat al langer kampt met massale stroomstoringen. Vrijdagavond lag in grote delen van het land het stroomnetwerk opnieuw plat. IFRC-president Francesco Rocca benadrukte in een persconferentie vrijdag dat de hulpzendingen geen oplossing zijn voor de problemen in Venezuela. Ook benadrukte Rocca dat de levering van hulp ‘onafhankelijk, neutraal, onpartijdig en ongehinderd’ moet zijn. Daarom zal de distributie van de hulpgoederen verlopen via de acht lokale ziekenhuizen die het Rode Kruis in Venezuela bestiert en niet via de overheid. Volgens analisten kan de betrokkenheid van het Rode Kruis betekenen dat Maduro nu toch groen licht gaat geven voor de broodnodige hulpzendingen, met name om de oplopende tekorten in Venezuela het hoofd te bieden. Guaidó claimde vrijdag in een video op sociale media de toelating van het Rode Kruis als ‘een grote overwinning voor onze strijd’. “Door het bestaan van een humanitaire noodsituatie te accepteren, erkent de regering zijn eigen falen”, stelde de zelfverklaarde president.

