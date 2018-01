Rode Kruis gaat blockchain testen voor verdeling van voedselbonnen

Het Nederlandse Rode Kruis wil de verspreiding van hulpgelden sneller en efficiënter maken. De hulporganisatie onderzoekt daarom hoe ze blockchaintechnologie, die onder meer bitcointransacties mogelijk maakt, kan inzetten in rampgebieden. Testgebied wordt Sint-Maarten.

Momenteel zijn er een enkele obstakels die de effectiviteit van hulpverlening in rampgebieden belemmeren. Zo is het vervoer van hulpgoederen nog steeds lastig. De pakketten moeten over wegen vervoerd worden die er niet altijd even goed bijliggen. En hoewel hulppakketten alles bevatten wat een gezin nodig heeft, kiest het Rode Kruis steeds vaker voor het uitdelen van vouchers of geld. Dan kunnen gezinnen kopen wat ze nodig hebben en ondersteunen ze lokale ondernemers. "Door slachtoffers hulpgoederen te laten kopen met vouchers of geld geef je ze toch een deel van hun waardigheid terug", zegt woordvoerder Iris van Deinse.

Criminelen Maar aan tegoedbonnen of cash kleven ook nadelen. Ze zijn aantrekkelijk voor criminelen. "De kans dat een geldtransport of een vouchertransport overvallen wordt is de laatste jaren heel klein, maar het liefst nemen we die kans natuurlijk helemaal weg." Een oplossing voor dit probleem zijn digitale vouchers. Maar die hebben het nadeel dat er een derde partij betrokken is: de bank, en die rekent transactiekosten. Met de digitale portemonnee kunnen hulp­be­hoe­ven­den bij lokale winkels producten kopen Het Rode Kruis hoopt dat blockchain de oplossing voor deze problemen is. Concreet moet het ongeveer als volgt gaan werken: in een rampgebied krijgt iedereen een digitale portemonnee die gekoppeld is aan een uniek identificatiemiddel zoals een code op de telefoon of een vingerafdruk. Met de portemonnee kunnen hulpbehoevenden bij lokale winkels producten kopen. Het tegoed wordt direct van de portemonnee van de koper naar die van de verkoper verplaatst. Het project werd eerder deze maand op de North American Bitcoin Conference in Miami onthuld. Momenteel is het Rode Kruis aan het experimenteren met verschillende toepassingen. "Uiteindelijk willen we een systeem ontwikkelen dat we zowel bij grote als bij kleine rampen kunnen gebruiken", zegt Van Deinse.