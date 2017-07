Rodaan Al-Galidi: Het is doodstil, vlak voor een raket inslaat. En op zondag in Zwolle.

Ik geloof in God, maar niet in de God van de mannen. De mannen zijn het grootste probleem. Mannetjes die bepalen wat God van ons verlangt. Mijn vader zei: 'Als je de regeltjes van de mannen volgt, dan eindig je niet in de hemel maar in de hel. Je hoeft geen ramadan te doen. Je hoeft niet vijf keer per dag te bidden. Als je één keer in je leven bidt, is het al genoeg.'"

"Waarom denk je dat we hier zitten, tussen de mensen, middenin in het café van de bibliotheek? Ik zal het je vertellen: omdat ik de stilte háát. Ik ken veel schrijvers die naar Frankrijk gaan om daar in afzondering een paar zinnetjes te schrijven voor hun nieuwe roman, maar ik zit veel liever hier, naast een koffiemachine die de hele dag staat te rochelen en te schudden. Je moet niet vergeten: ik kom uit een gezin van twaalf kinderen, tien geiten, vijf schapen en een stier. Er was altijd lawaai totdat... er een raket op ons werd afgevuurd. Het is heel vreemd, maar vlak voordat een raket inslaat is het dóódstil. Daarom heb ik tijdens stiltes heel lang gedacht: dit gaat fout. Straks komt de klap. Het begon dus met die raket, maar inmiddels gaat dit verhaaltje over saaiheid. Ik vind het zo saai als er niets te doen is. In Nederland is álles geregeld. Wanneer spreken we af? Hoe laat? Dan pak ik mijn mes en snijd ik een stukje van mijn dag af voor jou. Niet te veel, want anders is er niets voor de anderen over... Alles gaat volgens afspraak. Zelfs de zondagsrust. Zondag in Zwolle: je kunt je niet voorstellen hoe saai dat is."

V Eer uw vader en uw moeder

"Nadat twee pogingen om uit Irak te vluchten waren mislukt, dacht ik: misschien komt het doordat ik niet tegen mijn moeder heb durven zeggen dat ik wegga. Het leek me te zwaar voor haar, zo'n afscheid. De avond voor mijn vertrek hadden we met z'n allen gegeten. Niemand durfde me aan te kijken. Af en toe verdween er iemand, om te plassen, en die kwam dan met natte ogen terug. Iedereen wist hoe gevaarlijk het was: ik wilde niet dienen in Saddams leger en als ik zou worden opgepakt, konden ze me voor landverraad ter plekke doodschieten. De volgende ochtend had mijn moeder een enorm vuur aangelegd. Ze had het hout met opzet nat gemaakt, zodat er veel rook ontstond en iedereen moest huilen.

Ik heb mijn vader nooit meer teruggezien. Hij is overleden in 2003, toen ik hier vier jaar in het asielzoekerscentrum woonde. Hij belde me op, vroeg of ik naar Jordanië of Syrië wilde komen om afscheid van hem te nemen, maar doordat ik in een procedure zat, mocht ik van de IND niet reizen.

Mijn moeder leeft nog. Ze is nu 75 of zo, ik weet het niet precies. Ik heb haar, samen met een broer en een zus, in Syrië ontmoet toen ik een reisdocument had gekregen. Het was een vreselijke ontmoeting. Ze waren allemaal dood van binnen. Als hier in Europa ergens op een station een bom ontploft, staat de hele bevolking op z'n kop. Daar is dag en nacht terreur; tientallen vrienden en familieleden zijn bij aanslagen om het leven gekomen. Ik zou mijn moeder zo graag in Nederland uitnodigen. Ze is ziek en heeft een operatie nodig. De IND is bang dat ze asiel zal aanvragen. We krijgen geen toestemming. Tegen mijn moeder heb ik gezegd: 'Ze zijn bang dat zo'n vliegreis niet goed voor je is.' En: 'Het Hollandse klimaat zou volgens hen ook slecht voor je gezondheid zijn.' 'O, wat lief!' zei mijn moeder. Het maakt toch niet uit dat het niet waar is? Ik vind het belangrijker dat zij een goed gevoel heeft. Ik stuur haar elke maand meer dan de helft van wat ik verdien. Een van mijn zussen weigerde te trouwen, omdat ze liever voor mijn moeder wilde zorgen. Een moederfiguur is heilig. Het is onze plicht om haar tot de dood te verzorgen.

Er kwam eens een man bij de profeet Mohammed en hij zei: 'Ik heb mijn moeder, een heel oud vrouwtje, nu zeven keer op mijn schouders naar Mekka gedragen. Heb ik zo voldoende terugbetaald?' En de profeet Mohammed antwoordde: 'Je betaalde nog niet één schreeuw van de bevalling'."