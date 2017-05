Roda JC veroordeeld tot nacompetitie

In Arnhem had de formatie van Yannis Anastasiou het vege lijf nog kunnen redden door Vitesse te verslaan en zo het eredivisieschap te prolongeren, maar de thuisploeg weigerde medewerking te verlenen aan een Limburgs verzetje. Terwijl de Vitesse-fans zongen over dat ze ‘Europa in gaan’ wacht Roda nu een onzeker nacompetitie-avontuur in eigen land, te beginnen komende donderdag in Helmond.

De in machteloosheid toenemende armgebaren van Roda-coach Anastasiou vertelden het verhaal van Vitesse-Roda JC. Waar de Griekse trainer hoopte op een uitbuikende tegenstander, nog nagenietend van de winst in het KNVB-bekertoernooi, bleek de realiteit een andere. Gemotiveerd door een ander feestje, Vitesse vierde grootscheeps het 125-jarig bestaan, maakte de thuisploeg meteen vanaf het begin duidelijk dat er voor de bezoekers weinig te halen viel in de Gelredome.

De middenlinie van Roda, waar spelers elkaar vooral in de weg liepen, is gespeend van elke creativiteit.

Gebrek aan inventiviteit Al voor het verstrijken van de derde minuut, tikte topscorer Van Wolfswinkel de 1-0 binnen, zijn negentiende goal van het seizoen, waarna Roda nog duidelijker op zoek moest naar een treffer. Maar vanaf dat moment kwam het grote euvel van het team aan de oppervlakte, het schrijnende gebrek aan inventiviteit en koelbloedigheid op offensief vlak. Dat Roda de minst scorende ploeg van de eredivisie is, werd ook deze middag weer treffend geïllustreerd door een falende voorste linie in combinatie met een van elke creativiteit gespeende middenlinie, waar spelers elkaar voornamelijk in de weg liepen. Slechts één keer werd het dreigend voor de neus van Vitesse-keeper Room, maar de inzet van Ajagun kreeg de paal als eindbestemming. Toen na een half uur ook de eerste nadelige tussenstand (Heerenveen-NEC 0-1) doorkwam, wist iedereen bij Roda dat plaatsing voor de nacompetitie slechts een kwestie van tijd was. Dat er abrupt een einde kwam aan de aardige reeks van vijf duels die zowaar tien punten had opgeleverd en een, tot voor de laatste speeldag, veilige plek op de ranglijst. Hoe het wel moest, lieten Van Wolfswinkel en Baker namens de thuisploeg zien in de slotfase

Offensieve impotentie Anastasiou probeerde het tij nog te keren met wat aanvallende wissels, maar de offensieve impotentie bleek ook doorgedrongen tot op de reservebank. Hoe het wel moest, lieten Van Wolfswinkel en Baker namens de thuisploeg zien in de slotfase. Uit een zee van kansen (Van Wolfswinkel had met gemak topscorer van de eredivisie kunnen worden) tekenden zij treffers twee en drie aan. Tussendoor zag Paulissen tot overmaat van Roda-ramp de rode kaart van scheidsrechter Nijhuis na een doldrieste overtreding op Nakamba. Omdat elders Sparta en NEC weigerden punten te verspelen, werd zodoende het lot van Roda bezegeld. Donderdag en zondag wacht eerst Helmond Sport, mocht de club dat overleven, moet de week erop als laatste de hobbel MVV of SC Cambuur genomen worden. Het ongewenste extra werk is een nieuwe dreun voor de nummer 17 van de eredivisie na het nieuws over de detentie van Roda-geldschieter Aleksei Korotaev, de Zwitserse investeerder met Russische roots die in Dubai al maandenlang achter de tralies zit vanwege een betaling met een ongedekte cheque. Een mededeling die voor iedereen binnen de club uit Kerkrade als een volslagen verrassing kwam. Het maakt in ieder geval niet alleen de sportieve, maar ook de financiële toekomst van de club uiterst ongewis omdat Korotaev niet alleen garant stond voor een zevental aankopen in de winterstop, maar ook al twee miljoen euro had geparkeerd om te zijner tijd de aandelen over te nemen. Hoewel de entourage van de Zwitserse Rus spreekt van ‘een misverstand dat binnenkort recht wordt gezet’ heeft de directie van Roda een eventuele overname voorlopig on-hold gezet tot er meer duidelijkheid komt over de situatie waarin de 35-jarige Korotaev verkeert. Op de dag dat Roda moet aantreden tegen Helmond Sport schijnt de beoogde suikeroom in beroep te gaan tegen zijn veroordeling. Het zijn weer eens verwarrende tijden in Kerkrade.

