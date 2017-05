Roda JC redt vege lijf tegen aartsrivaal MVV

Frans Timmermans maakt een wat gespannen indruk als hij zondagmiddag rond tweeën het Parkstad Limburg Stadion betreedt. Achter de eurocommissaris staat een imposante politiemacht opgesteld die mogelijke vervolgrellen uit het eerste duel tussen Roda JC en MVV de kop in moet drukken, voor hem ligt in figuurlijke zin de ‘derby van het decennium’, zoals de brisante tweestrijd in Limburg ook wel wordt getypeerd.

Lees verder na de advertentie

De belangen zijn natuurlijk groot op deze zonovergoten dag. Roda wil koste wat kost het eredivisieschap behouden, zeker in deze woelige tijden; MVV wil voor het eerst in zeventien jaar weer het walhalla betreden waar het in de zestiger en zeventiger jaren kind aan huis was. Een promotie zou een beloning vormen voor het consistente beleid dat in de Limburgse hoofdstad wordt gevoerd. Trainers worden er niet aangeleverd in wegwerpverpakking zoals in Kerkrade, ook worden er geen dubieuze geldschieters gepresenteerd die later in de cel belanden.

Eén ding weet ik zeker: het wordt vreselijk spannend. Eurocommissaris en Roda JC-fan Frans Timmermans

Maar daar heeft Timmermans op dit moment geen boodschap aan. Het gaat nu om zijn club, om het prolongeren van het eredivisieschap. Nerveus beent hij naar de lift, een geelzwarte shawl dwarrelt mee om de schouders. Onderweg naar de vierde verdieping geeft hij grif toe dat hij enigszins bevangen is door nervositeit. “We hebben op elke positie betere spelers”, weet Timmermans, “maar dat is niet allesbepalend. Bij dit soort duels komt meer kijken, dat zag je donderdag wel. Gelukkig winnen niet heel veel ploegen hier. Eén ding weet ik zeker: het wordt vreselijk spannend.”

En weg is hij, op weg naar zijn vaste zetel, die vanwege de spanning vaak dienstdoet als staanplaats (wat ook te zien was in de documentaire De Europeaan). Zoals heel Kerkrade z’n hart vasthoudt. Een trainer (Anastasiou) en een td (Caanen) ontslagen, een adviseur (Vergoossen) opgestapt, een suikeroom (Korotaev) achter tralies, degradatie zou de toekomst van de koempelclub helemaal ongewis maken. Om dat te voorkomen is zelfs Huub Stevens uit de mottenballen gehaald. Op de aloude ijzervreter, die z’n pensionering al aangekondigd en met een afscheidsduel bij Schalke 04 gevierd had, werd door de Kerkraadse beleidsbepalers met succes een beroep gedaan om eenmalig z’n rentree te maken. De flitsrelatie ging wel ten koste van coach Anastasiou die na de moeizame start in de nacompetitie tegen Helmond Sport gelijk bij het grofvuil werd gezet. “Ik ga niet op de stoel van Yannis zitten”, had Stevens nog gezegd, maar dat bedoelde hij alleen letterlijk. Vanaf de tribune bekeek de 63-jarige oud-trainer van de geelzwarten het eerste duel op Hemelvaartsdag tegen MVV die geen doelpunten, maar wel een hoop ellende opleverde. De rust kreeg de duur van een helft mee doordat vele fans het speelveld bezetten. Na afloop kreeg Stevens ook nog eens een plens bier over zich heen en maakte een Maastrichter malloot vlak voor z’n neus de hitlergroet. “Ongelooflijk”, zo omschreef Stevens de vijandige sfeer.

Hemelsbreed ligt er slechts 25 kilometer tussen beide stadions, maar de mentaliteit is een totaal verschillende.

Volks versus mondain In dat opgeklopte decor volgt zondag dus deel II van het Zuid-Limburgse onderonsje tussen Roda en MVV. Hemelsbreed ligt er slechts 25 kilometer tussen beide stadions, maar de mentaliteit is een totaal verschillende. Het wat rauwere, volkse Kerkrade, versus het wat bourgondische, mondaine Maastricht. Ook tijdens de wedstrijd laat dat verschil zich gelden. De thuisclub bestaat merendeels uit dikhoutzagers, de bezoekers passen wat verfijndere methodes toe, met Arsenal-huurling Nkoyi in de hoofdrol. Maar het is Frans Timmermans die halverwege het eerste bedrijf als eerste opveert als Werker bij de tweede paal de bal inkopt uit een corner van Auassar. Vanaf dat moment gaat MVV op zoek naar de verlossende gelijkmaker, tevens goed voor het eredivisieschap, maar heel ver komen de volgelingen van trainer Elsen niet. En het helpt ook al niet als eerst uitblinker Nkoyi geblesseerd het veld af hobbelt en na een uur Kuipers met een rode kaart wordt opgezadeld als hij wat al te opzichtig op het been van Paulissen gaat staan. En dus stiefelt er rond half vijf een opgeluchte eurocommissaris het speelveld op om de benauwde zege te vieren. Zijn Roda mag weer een jaartje verder op het hoogste niveau. “En laten we hopen dat we volgend seizoen niet weer hier staan, dat begint een beetje te irriteren.” Roda JC 1

MVV 0

Huupie bedankt Bijna een uur na het laatste fluitsignaal kregen ze hun zin. De supporters van Roda hadden al een tijdje ‘Wij willen Huub’ gescandeerd en eindelijk was het dan zover. Stand-intrainer Huub Stevens liet zich met enige tegenzin toejuichen door de fans (‘Huupie bedankt’), maar wees daarbij veelvuldig naar de spelers. Op de vraag of Stevens z’n interimschap wilde promoveren naar een langduriger dienstverband, moest de 63-jarige trainer lachen. “Ik ben hier m’n trainerscarrière begonnen, ik heb altijd gezegd dat als Roda me zou vragen om te helpen, ik dat zou doen. Dat is gebeurd. Maar enkel voor twee duels. Ik wil hier best als een soort adviseur fungeren, maar niet als een trainer. Daarvoor moeten ze maar iemand anders vragen.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.