Robin van Persie als Dirk Kuijt, kan dat?

Het duurde en het duurde maar. Zijn club Fenerbahçe stelde zich kennelijk stug op in de onderhandelingen. Niet omdat ze hem in Turkije wilden behouden, bepaald niet. Nee, omdat hem in een verstoorde relatie geen soepel vertrek werd gegund. Nu is er dan toch een akkoord, bevestigt Feyenoord: na het weekend tekent Robin van Persie bij de Rotterdamse club.

In het begin van deze week was in Rotterdam gezegd, gehoopt en geschreven dat Van Persie een rol zou kunnen vervullen in de Klassieker van komende zondag, tegen Ajax in de Arena. Hij zou de wedstrijd een extra dimensie kunnen geven en de in de eerste seizoenshelft teruggevallen kampioen Feyenoord een nieuwe impuls kunnen verschaffen. Of dat allemaal reëel was, kon al de vraag zijn, en naarmate het maar duurde slonk de kans dat Van Persie zondag iets zou kunnen betekenen.

In de praktijk van vandaag de dag kan Van Persie moeilijk nog een groot voetballer worden genoemd

Op langere termijn wel - als er nog een langere termijn kan zijn voor een 34-jarige met zijn carrièreverloop? De vraag is allereerst of met Robin van Persie een groot voetballer terugkomt. Dat zei deze week, zeg maar, de incrowd van de voetbalwereld, oud-spelers, in het voetbal gewortelde analisten: dat het mooi is dat een groot voetballer terugkeert in ons kleine Nederland, mooi dat hij dat wil ook.

Magere erelijst Van Persie is in naam een groot voetballer, een begaafde stilist ooit, met een zeker relatief magere erelijst - dat dan weer wel. In de praktijk van vandaag de dag kan hij moeilijk nog een groot voetballer worden genoemd. Hij speelde dit seizoen nauwelijks voor Fenerbahçe, waarvoor hij zich ook in de twee seizoenen ervoor nooit een stabiele waarde kon tonen. Hij was steeds vaker geblesseerd. Eind augustus vorig jaar werd Van Persie plotseling door bondscoach Dick Advocaat opgeroepen, in de hoop dat ervaring hem in nood nog zou kunnen helpen - grofweg dezelfde hoop die nu bij Feyenoord leeft. Hij was volgens Fenerbahçe geblesseerd, maar hij verscheen en hij wilde er niets over zeggen. Dat deed vreemd aan. Hij speelde als invaller 26 minuten tegen Frankrijk en haakte daarna geblesseerd af. Club en speler leken al in een sfeer van wantrouwen tegenover elkaar te staan. Bij Fenerbahçe wordt Van Persie verweten dat hij blessures verzweeg. Fans vinden dat Van Persie nooit toewijding aan het blauwgele shirt heeft getoond, zoals Nederlanders als Pierre van Hooijdonk en zeker Dirk Kuijt dat eerder in Istanbul wel deden. Van Persie wordt er gezien, leerde deze week ten overvloede een reportage van de NOS, als een op zichzelf gerichte speler die zich nimmer aan de club en daarmee de supporters gaf.

Cynisme Is het dan zo raar dat Fenerbahçe, dat voor zijn centen weinig van hem kreeg, de deur niet genereus voor hem openzwaaide? Die moeilijke Turken weer, kun je dan in Nederland horen. Het is eenzelfde soort nationale verontwaardiging als indertijd toen Wesley Sneijder, die zijn club al langer niets meer leverde, door Internazionale werd afgestoten. Kijk naar de vervagende carrière van Sneijder daarna bij Galatasaray, even in Nice en nu ergens in Qatar: die Italianen hadden met de maatstaven van topvoetbal het grootste gelijk van de wereld. Van Persie was in 2015 niet meer gewenst in de top, bij Manchester United. In breder perspectief is hij na Rafael van der Vaart en Sneijder de derde van de toch wat overtrokken zogenoemde 'gouden' generatie die zijn carrière als begindertiger al niet meer zelf kon regisseren, die al relatief vroeg voor het hoogste niet meer geschikt werd bevonden. Goed, dat hoeft nog niet te betekenen dat Van Persie in Nederland niets meer zou kunnen klaarmaken. Afgelopen zondag onttrok Youri Mulder zich aan de tafel van 'Rondo' op Ziggo Sport aan de neiging van de incrowd om een groot voetballer niet voor het hoofd te stoten. Hij uitte enige nog lichte bedenkingen bij een terugkeer van Van Persie. Vanwaar die reserve, dat cynisme, werd hem gevraagd. In Nederland moet het toch nog kunnen, zei met de andere tafelgasten zelfs journalist Henk Spaan, die zijn sympathie voor Van Persie nooit verborg. "Dát is pas cynisch", counterde Mulder - en daar had hij natuurlijk gelijk in. En dan nog iets. Van Persie zou bij Feyenoord de rol moeten overnemen, heet het, die Dirk Kuijt in de voorbije twee seizoenen als teruggekeerde routinier vervulde - met uiteindelijk een bovenal voor hem glorieus kampioenschap als resultaat. Dat laatste mag in alle redelijkheid niet van Van Persie worden gevraagd, maar belangrijker: het zijn nogal verschillende persoonlijkheden - grofweg: de een (gauw) in zichzelf gekeerd, de ander onbaatzuchtig op het geheel gericht. Dat wordt alom erkend en toch vreemd genoeg hier en daar afgedaan alsof het slechts een detail kan zijn.