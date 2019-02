Robin Haase wijst Davis Cup-team de weg naar de finale

In de uitwedstrijd tegen Tsjechië haalde hij drie punten binnen, waardoor het keurkorps van captain Paul Haarhuis eind november in Madrid mag meedoen aan de finaleronde van het landentoernooi.

Veel coaches en spelers, onder wie Haase, meenden dat de verkorte versie van de Davis Cup de heroïek uit de wedstrijden had gehaald. Op dag twee van het duel tussen Tsjechië en Nederland werd vooralsnog het tegendeel bewezen. Het dubbelspel van zaterdag in Ostrava was van hoog niveau en kende een spannend verloop. En in de aansluitende single deed een 17-jarige debutant van zich spreken.

Robin Haase, die in 2006 als 19-jarige zijn Davis Cup-debuut maakte tegen Tsjechië, staat nu op 27 gewonnen enkelspelen

Met de zege in het dubbelspel nam Nederland een belangrijke hindernis voor het bereiken van de finaleronde. De Tsjechische Davis Cup-captain Jaroslav Navratil kon na het dubbel geen beroep doen op de moegestreden kopman Jiri Vesely. Hij gooide in de Ostravar Arena Jiri Lehecka voor de leeuwen. Een junior nog, zonder klassering op de wereldranglijst.

Zo stond Haase (31) met al zijn ervaring tegen een jongeling die nog nooit tegen een speler uit de top-500 had gespeeld. In zijn 41ste enkelpartij in de Davis Cup leek de Hagenaar met een vroege break in de eerste set naar de winst te kunnen freewheelen. Lehecka dacht daar anders over en met zijn harde service en forehand dwong hij Haase tot overwerk. Pas na twee uur spelen capituleerde de dappere debutant: 6-4, 2-6 en 6-3.

Ervaren koppel Het was de tweede keer dat Haase zaterdag in actie kwam. Naast het afschaffen van de vijfsetters is een andere noviteit dat het dubbelspel en de twee afsluitende singles op dezelfde dag worden afgewerkt. Haase stond niet op de lijst voor het dubbel (Haarhuis had bij de loting Matwe Middelkoop en Jean-Julien Rojer opgegeven), maar de captain gaf uiteindelijk toch de voorkeur aan de combinatie Haase-Rojer. Het ervaren koppel trof zaterdag het gelegenheidsduo Lukas Rosol en Jiri Vesely. Die twee Tsjechen hadden zich opgericht na de eerste dag, waarop Rosol kansloos had verloren van Haase en Vesely na zijn overwinning op Tallon Griekspoor de baan met allerlei fysieke klachten had verlaten. Maar samen stonden zij sterk en kregen in de tiebreak van de slotset zelfs drie matchpoints. Haase en Rojer, die bij 6-5 in de derde set twee matchpoints niet konden verzilveren, sloegen toe op het derde wedstrijdpunt: 7-6 (5), 3-6 en 7-6 (7). Een half uur later moest Haase alweer aan de bak voor het duel met Lehecka tegen wie hij, zij het moeizaam, het derde en beslissende punt voor Nederland binnen sloeg: 3-1. Een opsteker voor Haase, die vorig jaar tegen Frankrijk na drie intense partijen met lege handen bleef. Haase, die in 2006 als 19-jarige zijn Davis Cup-debuut maakte tegen Tsjechië, staat nu op 27 gewonnen enkelspelen. Slechts vijf minder dan wijlen Henk Timmer in de jaren twintig en dertig van de vorige eeuw. In de finaleronde in Madrid moet Haase de Nederlandse ploeg dragen, want voor het tweede enkelspel heeft Haarhuis weinig keus. Met slechts één speler in de top-200 is Nederland in de Spaanse hoofdstad op papier alleen beter dan Colombia.

Finaleronde Op 14 donderdag februari vindt de loting plaats voor de finaleronde van de Davis Cup, van 18 tot en met 24 november in Madrid. Er worden zes groepen van drie landen gevormd, waarvan de zes winnaars en de twee beste nummers twee naar de kwartfinale gaan. In La Caja Magica in Madrid bestaan de wedstrijden uit twee singles en een dubbelpartij. De achttien deelnemende landen zijn: Japan, Australië, Italië, Kazachstan, Servië, Duitsland, Canada, Nederland, Rusland, Chili, België, Colombia, Frankrijk, Kroatië, Argentinië, Groot-Brittannië, Spanje en de Verenigde Staten.

