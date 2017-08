Robin Haase op de drempel van mondiale top-30

De eindfases van de Masterstoernooien zijn doorgaans gereserveerd voor de elite, zeg maar de tennissers uit de toptwintig van de wereld. In Montreal verschenen afgelopen zaterdag plots twee 'buitenstaanders' aan de stamtafel van de vaste gasten: Robin Haase en Denis Sjapovalov. Voor de een een bekroning van jaren harde arbeid, voor de ander wellicht de start van een mooie carrière.

Nooit eerder zaten de Nederlander (30) en de Canadees (18) bij de laatste vier van een Masterstoernooi. Voor Haase kwam die primeur nadat hij 34 keer eerder had meegedaan aan een toernooi van die status, Sjapovalov reikte bij zijn tweede deelname al zover. Hun opmars werd beloond met een forse stijging op de mondiale ranglijst. Haase klom naar positie 35, Sjapovalov naar plaats nummer 67.

Nadat een toeschouwer had geroepen 'Come on Roger' riep hij terug: 'My name is Robin'. Haase toen hij speelde tegen Federer

In de halve finales moesten Haase en Sjapovalov buigen voor spelers uit een hoger echelon van het proftennis. Haase verloor in twee sets van Roger Federer, terwijl Sjapovalov zijn meerdere moest erkennen in Alexander Zverev. De jonge Duitser zorgde zondag in de finale voor een verrassing door Federer zijn derde nederlaag van dit jaar toe te brengen.

Tegen Federer kreeg een ontspannen Haase de lachers op zijn hand. Nadat een toeschouwer had geroepen 'Come on Roger' riep hij terug: 'My name is Robin'. Op Roland Garros haalde hij de internationale media, nadat hij na de nederlaag in de tweede ronde tegen Rafael Nadal had gezegd: "In het begin was ik de betere speler, daarna was het inspelen voorbij."

De halve eindstrijd in Montreal vormde voor Haase een bekroning van een goed seizoen. Eind vorige maand stond hij op de drempel van de finale in Gstaad, maar liet hij tegen de onbekende Duitser Yannick Hanfmann vier matchpoints onbenut. Nog beduusd van die gemiste kansen werd hij een week later al in de eerste ronde in Kitzhbühel uitgeschakeld door Santiago Giraldo.

Goede vorm Maar tijdens de Coupe Rogers in Montreal onderstreepte Haase zijn goede vorm. Zijn overwinning op Grigor Dimitrov, de nummer elf van de wereld, omschreef hij als misschien wel zijn beste partij ooit. Dimitrov was de vierde spelers uit de topvijftien die dit jaar werd geklopt door Haase, na David Goffin, Thomas Berdych en Dominic Thiem. In zijn voorgaande 34 deelnames aan een Masterstoernooi haalde Haase één keer de kwartfinales. Dat was in 2012 (hij verloor in Rome van Novak Djokovic), het jaar waarin hij zijn hoogste klassering op de wereldranglijst bereikte: 33ste. Door de 360 punten die hij in Montreal verdiende is hij nog maar twee plaatsen van die positie verwijderd. Het gat met de nummer dertig, Juan-Martin del Potro, bedraagt 167 punten. Een op het oog te dichten kloof. Maar Haase weet als geen ander, dat succes in de ene week geen garantie biedt voor succes in de andere week. In 2012 stond hij welgeteld één week op plek 33. In de acht toernooien die volgden verloor hij zeven keer in de eerste ronde en sloot hij het jaar af als nummer 56. De komende maand heeft Haase weinig punten te verdedigen. Vorig jaar sloeg hij vanwege de Olympische Spelen in Rio het hardcourtseizoen over en verloor hij op de US Open al in de openingsronde. In Cincinnatti hoopt hij deze week zijn goede vorm uit Montreal mee te nemen. Zijn tegenstander in de eerste ronde, de Fransman Adrian Mannarino, staat een plaats lager geklasseerd.

