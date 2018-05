Robin Haase mekkert zichzelf uit de partij tegen David Goffin

Voor Robin Haase is er een snel maar vooral een opmerkelijk en onbevredigend einde gekomen aan zijn elfde optreden op Roland Garros. In zijn partij in de eerste ronde tegen David Goffin leek de Hagenaar op weg naar zijn eerste grandslamzege op een tennisser uit de mondiale toptien. Na twee gewonnen sets raakte Haase plots in onmin met zichzelf en met de officials. Met een nederlaag in vijf sets tot gevolg.

Bij een achterstand van 1-2 in de vierde set vond Haase dat het te donker was om verder te spelen. Hij mopperde dat het een lieve lust was, vond het zelfs bull-shit, maar hij vond geen gehoor bij de Portugese umpire Carlos Ramos en de dienstdoende supervisor. Vanaf dat moment streed hij een verloren zaak. Haase leverde de set in met 6-1 en in de slotset maakte hij slechts vier punten tegen de ontketende Goffin.

Na het einde van de vierde set voerde de Nederlander een opmerkelijk toneelstukje op. Om tijd te winnen in de hoop dat het inderdaad te donker werd en om het ritme van Goffin te breken, vroeg Haase een medische time-out aan. Hij liet zich door de fysiotherapeut behandelen aan de liezen, maar de pijn zat vooral in zijn hoofd. Hij wist dat hij zijn kansen verspeeld had tegen de Belgische nummer negen van de wereld en vond dat moeilijk te accepteren.

Opluchting

De opluchting op het gezicht van Goffin was groot na de overwinning op Haase. De Luikenaar had in de aanloop naar Roland Garros gezegd dat hij zichzelf, ondanks zijn hoge positie op de wereldranglijst, niet zag als een outsider voor de titel. Hij vreesde zelfs de openingsronde met zijn Nederlandse opponent, die hij eerder dit jaar in Madrid in twee sets had verslagen. "Deze match zou weleens een valstrik kunnen zijn", liet hij optekenen in Belgische media.

Goffin (27) leek twee sets lang een vooruitziende blik te hebben. Hij werd door de krachtige groundstrokes van Haase ver achter de baseline gedrongen. Niet de favoriete positie van Goffin, die graag de baan instapt om van daaruit het spel te dicteren. De goed serverende Haase pakte de eerste twee sets (6-4 en 6-4) en een sensatie diende zich aan op baan 1 van het Parijse tenniscomplex.

In de derde set werd Haase echter direct gebroken en ondanks kansen in de tiende game om terug te breken moest hij Goffin toestaan om terug te keren in de wedstrijd. Daarna ontpopte de partij zich tot een emotionele martelgang voor de 31-jarige Haase. Hij zag de bui hangen, die door de dienstdoende officials niet te donker werd geacht, maar haalde met zijn gemekker vooral zichzelf uit de wedstrijd.

In de vierde set produceerde de geïrriteerde Haase zegge en schrijve één winner. De set nam door het gebrek aan tegenstand van de Nederlander - en door het betere spel van de opgebloeide Belg - zo weinig tijd in beslag dat er nog voldoende tijd en licht over was om aan de vijfde en afsluitende set te beginnen.

Daarin was van een echte wedstrijd allang geen sprake meer. Haase liep verloren rond op het gravel en was een speelbal van Goffin, die zijn reeds afgehaakte tegenstander in totaal vier punten gunde. In de voorlaatste game maakte hij met vier aces op rij een werkloze toeschouwer van Haase, die na de drie verloren sets (4-6, 1-6 en 0-6) hoofdschuddend de umpire de hand reikte.