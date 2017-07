Robert Gesink opnieuw via de achterdeur af in de Tour de France

Eén enkel Tourweekeinde vertelde eigenlijk de hele loopbaan van Robert Gesink. Een etmaal tussen geluk en pech. Leunend op de brancard trok Gesink een van pijn doorregen gezicht. De lange klimmer die zaterdag alle registers had opengetrokken in de klim naar Station des Rousses, stond gisteren voor hij er erg in had kreunend in de berm. Op zeven kilometer tikte zijn teller onbedoeld af.

Het peloton was net een paar minuten eerder uit Nantua vertrokken richting einddoel Chambéry. De weg naar het ziekenhuis kan in de desolate delen van de Alpen pijnlijk lang zijn. Gesink werd met loeiende sirenes in de ambulance naar Oyonnax vervoerd, waar artsen een gebroken wervelkolom constateerden. Hij blijft een paar dagen, zijn artsen willen hem een korset aanmeten voordat de Nederlander naar huis kan.

Het was meteen duidelijk dat het over en sluiten was voor Gesink in deze Tour de France. Ploegleider Nico Verhoeven zette zijn auto aan de kant. Toen hij zich over zijn kopman wilde ontfermen, wist ook hij voldoende. "Als iemand niet meer kan bewegen, dan weet je het wel."

Haat-liefdeverhouding

Gesinks haat-liefdeverhouding met La Grande Boucle kreeg een pijnlijke klap te verduren. De zoveelste. Zaterdag nog lachte zijn onbereikbare beminde koers hem toe met een stralende blik. Gesink was in de wolken. Hij had net misgegrepen naast de etappe. Maar zijn affectie voor de Tour leed er nauwelijks onder. Gesink was op Des Rousses ongekend scheutig met complimenten. Hij reed een "superkoers". De 31-jarige klimmer had zich hoogstens verkeken op Lilian Calmejane, een zeven jaar jongere Franse klimmer. "Ik kreeg dat gat maar niet dicht", zei hij zaterdag onbekommerd nadat hij ruim anderhalf uur had doorgebracht bij de dopingcontrole.

Deze Tour de France zou de lancering inluiden van de andere, nieuwe Gesink. Niet de klassementsrenner, maar de klimmer. De rittenkaper in hem zou opstaan. Die aanpak had zich vorig jaar in de Vuelta uitbetaald met een etappe. "Dat smaakt naar meer", schetste hij de nieuwe contouren voor zijn toekomst.

Je vraagt je af hoeveel tegenslag een coureur kan hanteren voordat hij in de remmen knijpt

Er komen nog genoeg kansen, bezwoer de Varssevelder zaterdag na zijn tweede plek. In Spanje had hij een aanloop nodig voordat er dagwinst volgde. "De Jura ligt mij niet", voegde hij er argeloos aan toe. Het bergmassief tussen Frankrijk en Zwitserland rekende hem amper een etmaal later snoeihard af op die woorden. Opnieuw droop Gesink via de achterdeur af in de Ronde. In 2009 brak hij zijn pols in de vijfde rit. In 2012 was hij betrokken bij een massale valpartij in de zesde rit waarna hij het nog tot en met de elfde etappe volhield. En gisteren was er dus die onfortuinlijke valpartij omdat hij op zijn voorganger reed, die zich ongelukkig vastreed in de berm.

Vallen en opstaan zijn illustratief voor de carrière van Robert Gesink. Dat is in elk geval het beeld: alsof hij een groot kruis op zijn rug meezeult. Hij kreeg persoonlijk en familiair leed voor zijn kiezen. Veel meer dan zijn leeftijdsgenoten. Zijn vader overleed in 2010, het jaar van zijn internationale doorbraak met een vierde plaats in Frankrijk. Vier jaar laten en wat botbreuken verder stapte hij in Baskenland af met hartritmestoornissen. Een hartoperatie volgde waarvan hij geheel herstelde. Zijn geluk was van korte duur. Gesink brak de Ronde van Spanje af na zwangerschapscomplicaties bij zijn partner. Je vraagt je af hoeveel tegenslag een coureur kan hanteren voordat hij in de remmen knijpt?

Die vraag is nooit aan de orde gekomen, bekende Gesink de voorbije jaren bij herhaling. Hij houdt van deze risicovolle sport. Geluk en pech liggen in elkaars verlengde. Wie het hoogste nastreeft, kan diep vallen. "Robert is een vechter, dat zeker", riep Verhoeven Gesinks veerkracht in herinnering. "Hij krabbelt uiteindelijk ook weer overeind." Verzoend met de feiten had Verhoeven zich nog lang niet. "Wij dachten zaterdag nog een mooie Tour met Robert te gaan krijgen. Dat dit juist hém moet overkomen."