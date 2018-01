Robert Gesink bevrijd van korset

Zo comfortabel als op de fiets, zo ongemakkelijk voelt lycra op een drie uur durende ploegenvoorstelling. Robert Gesink trekt aan de snijdende naad van zijn nauwsluitende korte broek zodat het vlees eronder wat verlichting krijgt. Het is wennen voor de coureur die een half jaar geleden in de Tour zijn wervelkolom brak. Een korset bond hem maandenlang aan bed. Gesink maakt vandaag in de Tour Down Under in Australië zijn rentree.

Het leek een eeuwigheid, zes maanden zonder koers. De start van het wielerjaar 2018 had niet langer moeten duren voor Gesink. "Ik ben klaar voor een nieuw seizoen", zegt hij opgewekt. De Varssevelder reed zondag een criterium in Adelaide. "Dat deed best wel pijn. Maar verder voelde alles prima."

Fris en fruitig Gesink heeft er zin in. Zelf omschrijft hij zijn status als 'fris en fruitig'. Het harde werken, zijn revalidatie en de steun van familie en ploeg moeten in Australië hun beslag krijgen. Down Under is zijn eerste serieuze test. "Ik ben heel benieuwd hoe mijn rug het straks houdt." En als het even meezit, zit hij in straks weer op zijn oude niveau hoopt hij. "Ik denk niet dat ik last van naweeën ga krijgen." Afgelopen herfst, in zijn tweede vaderland Spanje, verteerde hij duizenden kilometers op zijn fiets. Vaak alleen, op lange tochten door het achterland van Girona, een populaire rennersenclave voor profs en amateurs vlakbij Barcelona. "Soms stopte ik op een bergtop om foto's te maken of om te genieten. Ik had tijd genoeg", grijnst hij. Stoppen met fietsen is nooit een optie geweest Robert Gesink Het waren niet alleen de Catalaanse vergezichten die de kopman van LottoNL-Jumbo daar bezighielden. "Je denkt over alles na, over die laatste maanden vooral. Stoppen met fietsen is echter nooit een optie geweest. In het begin van mijn blessure was het best wel eens lastig als je veel mensen actief ziet zijn. Daar liep ik in een korset met mooi weer. Dát was wel moeilijk voor mijn motivatie."

Gelikte filmbeelden Het is slikken voor Gesink als hij de gelikte filmbeelden ziet tijdens de teampresentatie. Juichende ploeggenoten in de Tour de France, op de Champs-Élysées in Parijs: voor LottoNL was de Ronde van Frankrijk een groot feest. Gesink: "Het doet best zeer als je anderen ziet winnen. Dat was namelijk wat ik voor ogen had. Ik had ook liever op dat filmpje gestaan met mijn handen in de lucht dan op die Spaanse heuvel." Hoe flinterdun de lijn is tussen succes en pijn weet Gesink als geen ander. Als zijn loopbaan gekoppeld zou zijn aan een beursindex, hadden aandeelhouders allang het bijltje erbij neergegooid. Hij blijft desondanks opgewekt: "Ik heb nog zo veel te winnen." Een hartoperatie, botbreuken en familietragedies hielden hem niet weg van de fiets. Een korset al helemaal niet. Het moment dat hij onderuitging in de Tour staat hem nog helder voor de geest. "De dag ervoor was ik tweede geworden in de bergetappe in de Jura. Nu probeerde ik voorin te blijven. Misschien was ik iets te enthousiast."