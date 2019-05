RKC-trainer Fred Grim blijft in het sprookje geloven

Zaterdag moest dat ten koste gaan van Go Ahead Eagles. Alle huisvlijt ten spijt lukte het de thuisploeg niet om het publiek, laat staan de stad, trots te maken. Daarvoor ging er veel te veel mis in het Mandemakers Stadion. Ook de bezoekers bleven steken in goede bedoelingen en daardoor verdween het eerste duel van de finale in de play-offs een paar seconden na het eindsignaal al in het dikke boek der vergeten wedstrijden.

Lees verder na de advertentie

Go Ahead kan er niet gerust op zijn, het kan nog alle kanten op Fred Grim

Het vergde een enorme aanslag op je voorstellingsvermogen om deze avond in een van de twee ploegen een potentiële eredivisionist te zien. Het zal ongetwijfeld met de druk van een aanstaand avontuur een etage hogerop te maken hebben; een andere verklaring is moeilijk te vinden voor het gepruts en het ontstellende gebrek aan creativiteit en inzicht van beide teams. Onthutsend was het bijna constante balverlies dat beide ploegen leden, de keren dat de bal wel fatsoenlijk in het strafschopgebied van de tegenpartij terechtkwam, waren zo schaars als sneeuw in mei.

Drie hoogtepunten telde de wedstrijd: een schot van Paul Quasten raakte de lat, een inzet van Darren Maatsen werd van de lijn gehaald en in de slotfase verprutste invaller Kevin Vermeulen dé kans om de thuisclub met wat meer zelfvertrouwen naar Deventer te laten afreizen, waar dinsdag in De Adelaarshorst de beslissing moet vallen.

In Overijssel zal het ongetwijfeld tot een grotere happening komen dan in Waalwijk, waar vooral de lege plekken op de tribune opvielen. Waar het uitvak tot de nok toe was gevuld en de meeste decibellen produceerde, liet het thuispubliek het lelijk afweten. RKC mag dan na vijf seizoenen eerste divisie toe zijn aan een nieuw avontuur hogerop, de inwoners van de Brabantse stad lijken eerder warm te lopen voor een bezoekje aan de woonboulevard dan aan het knusse stadion aan de Akkerlaan.

Promotie En dat terwijl de club nu juist wat meer financiële armslag heeft dan een jaar of twee geleden toen het speeltje van de familie Mandemakers weer eens langs de rand van de afgrond scheerde. Met dank ook aan Barcelona, dat met de transfersom van 86 miljoen euro voor Frenkie de Jong niet alleen de bankrekeningen van Ajax en Willem II spekte, maar ook die van het lelijke eendje uit Waalwijk, dat tot 2014 een gezamenlijke jeugdopleiding had met Willem II. RKC mag ruim vijf miljoen bijschrijven, bijna een hele begroting op eerstedivisieniveau. Nu mikken de geel-blauwen op meer. In de geest van het al even bescheiden opererende FC Emmen dat zich een jaar geleden ook via de play-offs verrassend plaatste voor de eredivisie en zich daar keurig wist te handhaven. Dan moet het niveau wel omhoog, zo bleek zaterdag. Toch wilde RKC-trainer Fred Grim van geen kritiek weten na het zouteloze treffen tussen de nummer acht en vijf van de eerste divisie. Hij weet de terugval vooral aan het wegvloeien van de krachten, niet zo gek natuurlijk tijdens de vijfde wedstrijd in vijftien dagen. “Go Ahead kan er niet gerust op zijn, het kan nog alle kanten op.” De Amsterdammer is allang blij dat RKC na een paar anonieme seizoenen weer op de kaart staat, zeker nadat zijn ploeg in de bekerstrijd PSV versloeg in Eindhoven en in de play-offs zowel NEC als eredivisionist Excelsior pootje lichtte. Grim, twee jaar geleden nog actief als interim-bondscoach na het ontslag van Danny Blind, weet zich inmiddels in de belangstelling van een club als PEC Zwolle, maar liet zich zaterdag nog niet in de kaart kijken. “Eerst promotie bewerkstelligen met RKC, dat heeft nu de hoogste prioriteit, daarna zien we wel verder.” RKC Waalwijk – Go Ahead Eagles: 0 – 0

Supporters op de vuist Het treffen tussen RKC Waalwijk en Go Ahead Eagles mocht dan binnen de lijnen tamelijk geruisloos verlopen, buiten het stadion liepen de gemoederen hoog op bij de twee supportersgroepen. Ze bekogelden elkaar met stenen en gingen op de vuist. De Mobiele Eenheid moest in actie komen om de rust te laten weerkeren. Vanwege de ongeregeldheden heeft de gemeente in overleg met RKC en de politie besloten om dinsdag geen grote schermen te plaatsen in de binnenstad voor het beslissende duel met Go Ahead Eagles. Mocht RKC promoveren, dan zal er pas later in de week een huldiging plaatsvinden.

Lees ook: